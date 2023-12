Alcaldía de Maracaibo iniciará operativos para frenar la mendicidad infantil

Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo, anunció la activación de operativos para acabar con el patrón de mendicidad que aplican los padres al obligar a los niños a que pidan dinero o comida en las principales calles y avenidas de la capital zuliana.

Corresponsalía lapatilla.com

Ramírez enfatizó que podrían encarcelar a los progenitores que pongan a los infantes a deambular, pedir dinero y alimentos en las calles.

“Los tenemos detectados. Padres inconscientes que se dedican a explotar a los niños en Indio Mara, Cecilio Acosta, Bella Vista, en la Prolongación de la Circunvalación 2, conocida como las cuatro esquinas. Eso no está bien. Eso no es lo correcto. Eso no es inculcar valores. Usted como padre puede decir que tiene necesidad, que tiene una situación económica difícil, pero lo que vemos es que eso lo han convertido en una profesión”, explicó

La autoridad municipal fustigó esta práctica por parte de algunos padres. “No se puede permitir que se ejerza la cultura de la mendicidad en Maracaibo, eso no aporta, no construye, no edifica”.

Así mismo destacó que a los niños se les debe enseñar el amor por el estudio, también sus deberes y derechos. Invitó a los padres para que promuevan en los niños la inclinación por ingresar a la universidad, y así obtener una profesión y superarse en la vida.