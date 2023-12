“Tendré que desaparecer”: Ricardo Arjona anuncia su retiro de la música tras 40 años de carrera

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantante Ricardo Arjona sorprendió a sus seguidores al dar a conocer su decisión de alejarse de la música. El artista explicó sus motivos.

El anuncio de Ricardo Arjona sobre su retiro de la música ha sorprendido a sus seguidores. Esta decisión se debe a problemas de salud que le impiden continuar cantando y realizar giras internacionales.

El famoso cantante guatemalteco, conocido por éxitos como “Fuiste tú”, ha tenido una carrera destacada en la industria musical, pero ahora se ve obligado a tomar un descanso indefinido de los escenarios.

Ricardo Arjona culminó su gira Blanco y Negro en el Estadio Bicentenario de La Florida, en la ciudad de Santiago, Chile, convirtiéndose en las últimas presentaciones del intérprete debido a que horas después de los shows, el guatemalteco de 59 años anunció mediante redes sociales su retiro de la música tras casi cuatro décadas de carrera artística.

En su cuenta de Instagram, donde tiene casi seis millones de seguidores, compartió el comunicado donde dejó saber a sus fanáticos alrededor del mundo que ha decidido alejarse de los escenarios, y aprovechó la ocasión para agradecerle a su equipo y fieles admiradores. “Gracias por hacer tan fácil lo imposible”, empezó el inesperado mensaje.

UNA DESPEDIDA EN SANTIAGO

Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio. Hoy, será el último concierto de BLANCO Y NEGRO. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médico,- que me pusieron de pie para poder terminar esta viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida. Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía, me despido en este Chile de tantas historias y afectos.

A mi equipo, a todos, los que están y los que ya no. Los que me aguantaron el paso y los que se quedaron en el camino, mi gratitud eterna. Rolo, lo tuyo fue botar paredes e inventar algunas que nos existían, fue seguir mi cabeza testaruda y lograr docenas de imposibles a lo largo de este tiempo, imposible todo esto sin vos. Marquitos, anticiparte, leerme, con ese sentido común tuyo impecable, gracias por tanto. Marcelo, pusiste tu resto y lo apostaste en mi, no se me olvida. Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó.

No coincido con la industria. Soy demasiado de a pie para este viaje por las estrellas. Convirtieron al muchacho bohemio e irresponsable, en un tipo defensivo y aislado a fuerza de todos los palos que lleve cuando empezaba. Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en este mundo de humo, y después de eso, solo le sonreía los que me caían bien. Sigo pensando que sonreír sin ganas es malo rara la salud y hay tanto de eso alrededor. A mi familia y mis amigos, son mi guarida y mi felicidad. No me falta nada, es más, me sobran tantas cosas. Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias para asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero. Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen SECO, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón.