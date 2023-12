El videojuego gratuito de fútbol en el que Cristiano Ronaldo invirtió 40 millones de dólares

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El astro portugués Cristiano Ronaldo se sumó como inversor con $40 millones de dólares a UFL, el juego de fútbol gratuito que busca ser la competencia de EA Sports FC 24.

Por: El Diario NY

En sus redes sociales dieron a conocer la noticia donde mencionaron: “Estamos entusiasmados de trabajar juntos en la UFL y crear un juego justo y de habilidad para los fanáticos del fútbol de todo el mundo”.

Here we go!

?@Cristiano joins UFL as an investor!

?

We’re excited to work together on UFL and create a fair, skill-first game for football fans worldwide ? pic.twitter.com/CyaEjIu2vu

— UFL (@UFLgame) December 12, 2023