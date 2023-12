Mickey Mouse será de dominio público a partir de 2024

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

A partir del primero de enero de 2024, Mickey Mouse, el emblemático ratón que personifica la esencia de la cultura pop estadounidense y global, pasará a formar parte del dominio público. Esta trascendental medida implica que cualquier individuo puede utilizar obras relacionadas con el personaje sin incurrir en pagos o solicitar permisos a Disney, la compañía que hasta ahora tenía los derechos exclusivos.

Por Infobae

No obstante, cabe destacar que esta liberación de derechos no implica la disponibilidad total del personaje. Disney aún mantiene el control sobre las versiones modernas de Mickey Mouse, con sus colores y su icónica voz. En este contexto, Barco de vapor Willie (Steamboat Willie – 1928), el primer cortometraje que presentó al ratón en su clásico estilo blanco y negro, será la versión libre, exclusivamente en Estados Unidos.

A pesar de esta apertura, la compañía asegura que Mickey Mouse seguirá desempeñando un papel crucial en la narrativa de historias, las atracciones de parques temáticos y la mercancía de la empresa. La versión liberada no afectará la posición protagónica del personaje en la marca, manteniéndose como su figura emblemática.

Este evento no es ajeno a la industria del entretenimiento, ya que, en 2022, la versión original de Winnie the Pooh también se incorporó al dominio público, permitiendo una amplia gama de usos creativos para el querido oso. Esto incluso llevó a la producción de películas como Winnie the Pooh: sangre y miel (Winnie the Pooh: Blood and Honey), una parodia de terror que transforma al tierno oso en un personaje vengativo junto a su amigo Piglet. Ambos se convierten en inusuales asesinos que buscan venganza contra su dueño, Christopher Robin.

