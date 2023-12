Una juez pide al Supremo “permiso para morir” y enviar un mensaje tras abuso sexual

Posteado en: Internacionales, Titulares

Una juez de un tribunal civil del norte de la India pidió al jefe de Justicia de la India “permiso para morir” después de haber sido abusada sexualmente por un juez superior, para enviar con su muerte un mensaje a todas las mujeres de la India.

“Yo no tengo deseo de vivir por más tiempo, he sido convertida en cadáver andante en el último año y medio. Ya no tiene sentido cargar con este cuerpo sin alma y sin vida. Ya no queda ningún propósito en mi vida“, dice la juez, cuyo nombre no fue revelado, en una carta abierta difundida por medios indios.

El contenido de la carta surge un día después de que el Supremo rechazara la petición de una juez civil, que denuncia el abuso sexual.

Según la corte máxima el asunto fue revisado y descartado por un tribunal superior por lo que no había elementos suficientes para reabrir el caso.

En la misiva dirigida al jefe del Supremo indio, DY Chandrachud, la mujer le solicitó: “permítame terminar mi vida de una manera digna”, según el documento.

“He sido sexualmente abusada hasta el límite. Tratada como basura. Me siento como un insecto despreciable“, dice la mujer que lamenta haber sido “incauta” al unirse al servicio judicial pensando que podría ayudar a otros a conseguir justicia.

De acuerdo con el relato, ella fue abusada por un juez de distrito y sus colaboradores, después de que se le solicitase una reunión durante la noche.

Esta asegura haber presentado quejas a todos sus superiores y las cortes superiores sin que se tomaran acciones y sin poder contar con el soporte de testigos que se rehusaron a participar en un proceso contra su superior.

Dirigida también a las mujeres profesionales y trabajadoras, la juez le dice a las mujeres que “aprendan a vivir con el abuso sexual”, y continúa: “esa es la verdad de nuestras vidas,(…) Nadie nos escucha, a nadie le molesta. Si denuncias serás torturada. Sé sumisa”.

La denuncia critica también al máximo tribunal donde como mujer, según sus palabras: “conseguirás un juicio de 8 segundos, amenazas e insultos. Te sentirás impulsada a quitarte la vida y si tienes suerte (diferente que yo) tendrás éxito en el primer intento”. EFE