Kate Middleton y el Príncipe William celebraron la Navidad con una nueva postal protagonizada por sus tres hijos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La fotografía aparece sólo unas horas antes de que el Rey Carlos III comparta su tradicional mensaje navideño al pueblo británico

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Los duques de Cambridge, William y Kate, compartieron una nueva fotografía en blanco y negro de sus tres hijos celebrando la Navidad, un retrato que ya ha capturado la atención de la prensa internacional y los seguidores de la familia real británica.

Por Infobae

La imagen muestra a los pequeños príncipes de la monarquía del Reino Unido: la princesa Charlotte de ocho años en el centro, rodeada por sus hermanos, el príncipe George de 10 años y el príncipe Louis de 5. Posan sonrientes, engalanados con camisas blancas, mientras Charlotte coloca cariñosamente sus brazos alrededor de los hombros de sus hermanos.

Este retrato, que forma parte de una serie fotográfica utilizada para la tarjeta oficial de Navidad de la familia, fue capturada en Windsor por el fotógrafo nacido en Yorkshire, Josh Shinner, y lleva consigo un mensaje lleno de buenos deseos “¡Deseándole a todos una feliz Navidad, de nuestra familia para la suya!”, compartido a través de la plataforma X e Instagram.

Shinner también fue el encargado de tomar la controversial postal de los Duques de Cambridge y sus hijos que hace unas semanas generó un gran escándalo en las redes. Esta mostraba a la familia junta en una sobria y minimalista toma a blanco y negro, lo cual muchos aplaudieron dado que era un enorme contraste a la ostentosidad que la Corona Británica ha acostumbrado. Sin embargo, las críticas comenzaron después de que usuarios analizaran la fotografía a detalle y se dieran cuenta que había varios errores de edición, siendo el más evidente la falta de un dedo del pequeño Louis.

Otros errores como la ausencia de la pierna de Kate y que las zapatillas de los niños no tengan cordones, son parte de las críticas que la fotografía ha causado. No obstante, fuentes cercanas a la Corona aseguraron que, a diferencia de lo que se esperaría debido al rigor con la que han actuado en otras circunstancias, no se trataba de un problema serio.

“No es un montaje fotográfico. Aparece como si (Louis) solo hubiera doblado su dedo. ¡Ciertamente no ha perdido un dedo así que no hay que preocuparse!”, aseguraron las fuentes.

En cualquier caso, Shinner aseguró en sus redes que esta sesión fotográfica ha sido una de las más divertidas que ha hecho en toda su carrera, en gran medida gracias a los hijos de Kate y William que le ayudaron a tener un nuevo “set de chistes a su nivel”.

La nueva postal navideña de la familia forma parte de las tradiciones de la realeza británica, que este año incluyó la presencia de los duques de Cambridge junto al rey Carlos y la reina consorte en Sandringham, donde participaron en los festejos reales habituales, yendo desde la residencia hasta la iglesia de Santa María Magdalena.

La celebración en Sandringham incluye, tras los servicios religiosos, un almuerzo familiar en el que no falta el pavo ni los adornos tradicionales. Sandringham House ha sido el hogar privado de cuatro generaciones de monarcas británicos durante más de 160 años y actualmente es propiedad del rey.

Leer más en Infobae