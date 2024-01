El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 5 de enero de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

Aries

Tienes que guardar un secreto y sientes que nada ha sido tan difícil hasta ahora. Por un lado no quieres exponerte, ser juzgado o que te digan que tienes que hacer, pero por otro quieres liberarte del pesado equipaje que cargas desde hace un tiempo ya. Cuidado con quien te sinceras, alguien podría salir herido. Quizá en mejor guardar esa verdad un tiempo para ti.

Tauro

Después de unos días de tensión hoy sólo quieres sentirte libre, hacer algo que realmente te motive. Romper la rutina y disfrutar la vida tal cual es, sin mucho rollo y con gente querida. Armas un plan ideal y te entregas con la única expectativa de pasarla bien. Evita sostener conversaciones profundas, podrían desviarse a terrenos que no quieres explorar.

Géminis

Desde temprano se crea un caos. Todo iba bien o por lo menos podías manejarlo, pero de pronto, sin aviso las cosas toman otro rumbo, uno que no habías previsto y ante el cual no sabes que hacer. Necesitas actuar rápido y buscar una salida. Respira profundo, piensa bien y toma decisiones, pero ten cuidado porque mercurio retrógrado podría hacer que tomes alguna equivocada.

Cáncer

Lucha de poder. Quieres demostrar tu posición en un asunto y cuánto puedes influir en que las cosas sean como deseas, pero hoy no será tan fácil, ya que otros tienen igual o más poder que tú. La lucha será implacable y un poco desproporcionada. ¿Crees que realmente vale el esfuerzo jugar este juego? Piénsalo bien y decide si continúas o das un paso atrás.

Leo

Hablas sin parar y es que te sientes un poco ansioso. Necesitas liberar tus emociones y nada mejor que desahogarte. Dices todo y más, incluso podrías exponer a otros en tus relatos. Cuidado, estamos seguros de que tú intención no es crear un problema más. Se prudente, habla pero con medida.

Virgo

Llegas un poco lejos con un asunto al que debiste ponerle punto final hace mucho. No es necesario involucrar a nadie más, tú puedes manejarlo perfectamente bien, sólo necesitas hacer un ajuste aquí y otro allá y cerrar este ciclo. Posiblemente no saldrás ileso, pero sea lo que sea que suceda, lo superarás.

Libra

No pierdas tiempo en asuntos sin importancia. Es posible que hoy estés un poco disperso y quieras resolver varias cosas a la vez, algunas de las cuales podrías dejar pasar o posponer para cuando las condiciones sean más propicias. No te apresures, que por correr no llegarás antes. Establece prioridades y ocúpate de lo más urgente.

Escorpio

No hay peor intento que el que no se hace. Es mejor dar ese paso e ir tras lo que quieres, que desgastarte en pensamientos sin sentido como “debí hacerlo”o “y si lo hubiese hecho”. Atrévete, ¿que es lo peor que puede suceder? ¿Que no funcione? Ok, sino funciona creas una nueva meta y vas tras ella, así de simple, así es la vida.

Sagitario

Te cuesta confiar. Hoy tu carga se siente más pesada y necesitas liberarte un poco, delegar o compartir, porque soltarla definitivamente no es una opción. Y es allí cuando te atacan las dudas, no confías en nadie lo suficiente como para que te ayude. No necesitas encontrar a esa persona hoy, búscala con calma hasta que la encuentres.

Capricornio

Se abre una puerta y es justo en ese momento que te das cuenta del gran cambio que está por suceder. Ya nada podrá ser igual, ni siquiera tú mismo y es que necesitas transformar la forma en que ves y manejas ciertas situaciones. Es un terreno desconocido y da miedo, pero conviertes ese miedo en un aliado y te vas con todo, con lo bueno y lo no tan bueno y asumes tu responsabilidad en las consecuencias.

Acuario

Se caen las máscaras y más de uno queda expuesto. Podrías sentirte decepcionado, molesto y estar a la defensiva. Cualquier pequeña situación hace que explotes y arremetas contra quien sea que se te atraviese en el camino y no es justo, ni para contigo mismo ni para los demás. Lo que sucede es una realidad ¿que ganas reaccionando así? Es mejor estar claros.

Piscis

Todo se mueve a tu alrededor rápidamente, tan veloz que pierdes en control, pero tú, muy ecuánime, actúas con coherencia y tratas de moverte tan rápido como es posible. Puede que pases algunos detalles por alto, pero no importa, dadas las circunstancias los resultados no tienen que ser perfectos, sólo a tu favor y listo, punto final.