VIRAL: mujer de EEUU descubrió que su colega ganaba más que ella y tomó un riesgo impensado (VIDEO)

La tensión en el ambiente se notaba, al menos eso manifestaban los presentes. Tras una reunión laboral, se produjo una revelación que lo cambió todo. Una mujer de Estados Unidos descubrió que su colega ganaba dos dólares más que ella por hora y, como lo consideró injusto, decidió arriesgarse para hacer valer su trabajo.

Por Clarín

La joven, conocida como Crystal, habló a través de sus redes sobre un presunto episodio que vivió -de acuerdo a su relato- a mediados de 2023 en una empresa estadounidense.

Todo comenzó, según ella, después de que su por entonces compañero de trabajo -del mismo puesto- tuviera una reunión con la supervisora del sector. Dylan, así se llama su colega, salió furioso del encuentro con su jefa e hizo catarsis con Crystal.

“La razón del enojo de Dylan fue porque ellos (la supervisora y el resto de los jefes) querían que nosotros (los empleados) hiciéramos tareas adicionales (ajenas a sus labores habituales), sin que nos pagaran un extra”, aseguró al respecto.

En ese momento, Dylan se puso a conversar con Crystal. “Él se hallaba muy enojado, molesto. Me avisó: ‘¿Sabés qué? Le dije a nuestra supervisora del sector que ella estaba siendo muy irrespetuosa y eso no lo iba a tolerar'”, recordó la protagonista de esta anécdota.

A continuación, apareció la supervisora y le advirtió a Dylan que no podía contarle a Crystal acerca de todo aquello que habían charlado en la reunión minutos atrás. “La jefa le informó a él: ‘Dylan, lo que se habla en mi oficina, queda en mi oficina'”, afirmó la estadounidense.

A raíz de esta advertencia, el hombre se enojó aún más. Y enseguida le contestó a la supervisora. “Dylan le respondió a la jefa que tenía derecho a hablar de lo que quisiera. Luego, la supervisora se marchó”, expresó Crystal.

Una confesión que lo cambió todo

Dylan, que todavía seguía furioso, optó por hacerle una revelación a su colega. “Crystal, ahora que nos sacamos las caretas, te voy a confesar algo: gano dos dólares más que vos por hora. Cuando me contrataron, desde la empresa me pidieron que no te lo dijera”, le comentó a ella.

Crystal, que no podía creerlo, sintió indignación. “Yo estoy en la compañía hace más tiempo que él. Empecé en la compañía un año y medio antes que Dylan. Trabajé mucho durante los últimos años”, aseveró ella, quien calificaba la situación de inaceptable.

Qué hizo la empleada

Por lo tanto, la joven tomó la determinación de pedir un aumento. Nerviosa, pero convencida, se dirigió a charlar con la supervisora regional.

“Me senté con ella y primero le planteé que la respetaba y apreciaba, más allá del ámbito laboral. Después, le indiqué que yo no iba a realizar ningún trabajo extra sin recibir una paga a cambio. Y por último le mencioné que me había enterado del salario de Dylan”, sostuvo Crystal.

La joven aprovechó para exigirle a la jefa que le aumentaran el sueldo: “Demandé que la compañía me diera dos dólares más por hora (al igual que Dylan) o incluso más dinero. Le dije a la supervisora: ‘Trabajo aquí desde hace tiempo, he sido leal a la empresa. Solo falté dos veces y por haber estado enferma por Covid. No quiero te tomes a personal este reclamo”.

En ese instante, la supervisora quedó pensativa y prometió una respuesta una vez que concluyera el horario del almuerzo.

El final de la historia

“Más tarde, la jefa vino y me dijo: ‘Mirá, quiero que esta sea una experiencia positiva para vos. Decidimos darte el aumento: dos dólares más por hora'”, reprodujo Crystal.

Además, la supervisora le aclaró a ella que merecía ese incremento. “Fuiste leal y queremos mostrarte que nosotros también somos leales con vos. Y te apreciamos. No queremos que creas que te aumentamos por lo que sucedió hoy (con Dylan)”, declaró la jefa.

