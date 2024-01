Un alto cargo de Defensa de EEUU visita Guyana en medio de la disputa con Venezuela

El subsecretario de Defensa Adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Daniel Erikson, visita este lunes y martes Guyana para tratar con altos funcionarios la colaboración en materia de defensa y seguridad entre ambos países y otros territorios vecinos del Caribe.

La visita de Erikson se da en medio de una disputa entre Guyana y Venezuela por el Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que administra como propio Georgetown y Caracas reclama.

Según un comunicado de la Embajada de EEUU en Georgetown, durante sus dos días de visita el subsecretario se reunirá con altos funcionarios del Gobierno de Guyana, de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, en inglés) y de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Erikson es responsable de la política de seguridad y defensa de los EEUU para la región, que incluye 34 naciones, entre ellas Canadá, México y los países de América Central, el Caribe y América del Sur.

Se trata de su primera visita a Guyana y su primer viaje al extranjero de 2024.

“Su visita subraya la importancia que EE.UU. otorga a la asociación bilateral de defensa y seguridad con Guyana en apoyo de la estabilidad regional”, indicó la nota.

The U.S. Deputy Assistant Secretary of Defense for the Western Hemisphere at the @DeptofDefense, Daniel P. Erikson, is in Guyana to meet with leaders to discuss the defense and security partnership between the U.S., Guyana and the region.

— U.S. Embassy Guyana (@EmbassyGuyana) January 8, 2024