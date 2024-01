Equipo legal de María Corina Machado no pudo acceder a su expediente en el TSJ

Posteado en: Destacados, Nacionales

El representante legal de María Corina Machado, Perkis Rocha, informó este martes que acudieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para saber cómo han avanzado los recursos que presentó la candidata presidencial por su supuesta inhabilitación, pero no tuvieron acceso al expediente por segunda vez.

lapatilla.com

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

“Hoy asistimos al TSJ a revisar en la Sala Político Administrativa el expediente en reclamo por vía de hecho y amparo cautelar que María Corina Machado interpuso en contra de los obstáculos que le impiden ejercer sus derechos políticos y participar como candidata en las elecciones presidenciales”, escribió el abogado en su cuenta de X.

“Por segunda vez, la SPA no nos dió acceso al expediente para examinarlo y no solo conocer el trámite llevado a cabo, sino en particular, saber de primera fuente del supuesto cumplimiento que del requerimiento de la Sala Político Administrativa hizo la Contraloría General de la Républica, a que consignara los antecedentes administrativos del caso”, agregó.

2/7 Por 2da vez, la SPA no nos dió acceso al exp para examinarlo y no solo conocer el trámite llevado a cabo, sino en particular, saber d primera fuente del supuesto cumplimiento q del requerimiento de la SPA hizo la CGR, a q consignara los antecedentes adms del caso… — Perkins Rocha (@PerkinsRocha) January 9, 2024

Rocha señaló que el impedimento deja en una situación complicada de indefensión a Machado, impidiéndole tener conocimiento del trámite judicial que hicieron. Además, indicó que el TSJ pone en peligro el cumplimiento de las garantías constitucionales del debido proceso y el cumplimiento de los acuerdos firmados en Barbados.

4/7 Al no permitir el acceso al exp, con el justificativo d q “lo está trabajando el Magistrado Ponente y Pdte d la SPA Malaquias Gil”, hecho por 1era vez en fecha 19/12/2023 y por 2da vez el día de hoy, la SPA coloca en una peligrosa situación d indefensión a MCM… — Perkins Rocha (@PerkinsRocha) January 9, 2024

6/7 …especialmente en lo relativo al deber asumido por la SPA d atender las ddas judiciales para revisar las supuestas inhabilitaciones políticas, “conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”, como señala el acuerdo… — Perkins Rocha (@PerkinsRocha) January 9, 2024

El representante legal seguirá insistiendo con las herramientas del derecho Constitucional y confía en que la verdad se impondrán en dicho caso.