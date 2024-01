“No podemos comprar nada de lo que necesitamos para circular”: Sector transporte de carga en Valencia evalúa ajuste de fletes

Representantes del sector transporte de carga pesada se reunieron en Valencia para evaluar el ajuste de las tarifas de los fletes para poder cubrir los gastos operativos.

Por Corresponsalía la patilla.com

El presidente de la Cámara Regional de Carga, Jonathan Durvelle, detalló que un flete Puerto Cabello – Valencia debería ubicarse entre 550 y 600 dólares. Sin embargo, hay quienes cobran entre 200 y 400 dólares.

“Esto se genera principalmente en los puertos por la tercerización. La gente en lugar de contactar directo con el generador de carga, tiene un transporte de maletín. Esto va generando que poco a poco se desmejoren los fletes”, comentó.

Durvelle explicó que la consecuencia de no tener fletes ajustados a los costos reales, es que la flota se deteriora cada día más tras la imposibilidad de invertir en mantenimiento, repuestos e insumos.

Destacó que el parque automotor del país está obsoleto, con vehículos de carga que tienen más de 30 años circulando por las vías.

“Si no tenemos unos fletes buenos, no podemos comprar cauchos, no podemos comprar baterías y no podemos comprar nada de lo que necesitamos para poder circular (…) Porque no tenemos unos fletes adaptados a la realidad, tenemos una obsolescencia en la flota de transporte. ¿Qué es lo que afecta el cobro inadecuado del flete? Que poco a poco tu vehículo de carga vaya a desaparecer, porque va a ser imposible que tú vuelvas a invertir en tu vehículo”, sostuvo Durvelle.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Transporte del Centro (Catracentro) y de la Fundación de la Educación Vial (Fiev), Tarek Bahsas Cass, consideró que se debe educar al gremio sobre la importancia de tener fletes justos. “Estamos canibalizando los vehículos, nos hemos ido comiendo la flota”, añadió.

Además, señaló que se deben comenzar a potenciar políticas de renovación de flota. Indicó que han presentado propuestas de financiamiento ante el Órgano Superior de Transporte y están a la espera de respuestas.

“Tenemos que tener financiamiento de seis, ocho o 10 años, que podamos ayudar a los transportistas a renovar la flota. Estamos en una obsolescencia que podemos quedar en jaque mate”, resaltó.

Piden garantizar combustible

Los voceros manifestaron que otra de las problemáticas que enfrentan es el suministro irregular de combustible a escala nacional.

Durvelle mencionó que hay épocas en las que cuentan con el gasoil en las estaciones de servicio, pero hay temporadas en las que los transportistas pasan hasta cuatro días en fila, situación que están viviendo actualmente.

“Nos hemos reunido con el Órgano Superior del Transporte en Caracas, con el ministro y viceministro para buscar soluciones, pero no ha sido suficiente. Es necesario que el combustible esté en todo el país. El recurso humano está perdiendo muchísimo tiempo en las estaciones de servicio y eso genera costo”, afirmó.

Entretanto, el presidente de Catracentro pidió que se entreguen facturas en las estaciones de servicio. Explicó que es un gasto que se lleva el “gran grueso de los costos”, pero cuando el Seniat los audita no tienen cómo comprobarlo, porque no cuentan con la factura.

“Hemos subido este punto a las reuniones, dicen que van a colaborar. Por supuesto, llegan las autoridades, exigen un poquito, te la entregan, pero inmediatamente al cabo de un cierto tiempo desaparece la pasión por entregarte la factura”, dijo Bahsas Cass.

Seguridad vial

Los representantes del sector transporte de carga instaron al Gobierno nacional a velar por el cumplimiento de las leyes de tránsito y la seguridad vial.

Mostraron preocupación por la cantidad de accidentes de tránsito en las vías e invitaron a los conductores de todos los sectores de transporte a profesionalizarse y ser responsables al momento de manejar.