El elogio de Elon Musk al discurso de Javier Milei en Davos

El CEO y fundador de Tesla y Space X, además de controvertido dueño de la red social X —ex Twitter—, Elon Musk, sigue de cerca los primeros días del gobierno de Javier Milei en la Argentina. Las posturas y las palabras del libertario hacen eco de inmediato en los círculos frecuentados por el hombre más rico del mundo, y el resonante discurso del presidente argentino ni más ni menos que en medio del Foro Económico Mundial de Davos acentuó las coincidencias.

Musk y mucho del mundo libertario estadounidense y global tomaron nota del discurso en el que el libertario denunció que “occidente está en peligro” y en el que se despidió, rugiendo, con su tradicional “viva la libertad carajo”.

El empresario que encabeza los rankings de riqueza de Forbes y Bloomberg compartió en la madrugada de la Argentina el discurso entero de Milei, con el audio de la traducción en simultáneo al idioma inglés, es decir, como lo escucharon buena parte de los asistentes.

“Buena explicación de lo que hace que los países sean más o menos prósperos”, comentó Musk a la par del video.

Good explanation of what makes countries more or less prosperous

pic.twitter.com/D254kMpgDh

— Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2024