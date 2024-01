Amor y fama, un dúo sin edad: celebridades casadas con mujeres más jóvenes que sus propios hijos

Posteado en: Internacionales, Titulares

Dicen que la edad es sólo un número, y sin duda estos famosos están de acuerdo. Aunque ya resulta raro cuando la diferencia de edad es tan grande que en lugar de amante la pareja podría ser un hijo, incluso un nieto.

Por infobae.com

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

Nicolas Cage y Riko Shibata

Probablemente sea justo decir que Nicolas Cage está bien versado en el matrimonio, teniendo en cuenta que estuvo casado cinco veces; su lista de ex incluye nombres tan familiares como Patricia Arquette y la difunta Lisa Marie Presley. En el 2021, Nicolas se casó con su quinta esposa, Riko Shibata, en una modesta ceremonia en un hotel de Las Vegas, aproximadamente un año después de que se conocieran en Japón. En un comunicado enviado a la revista People, dijo, “Es verdad, y somos muy felices”.

En septiembre del 2022, los recién casados dieron la bienvenida a una hija llamada August Francesca. Era el tercer hijo para el actor, que tenía 58 años cuando nació, y el primero para Riko, de 27 años. Nicolas también es padre de dos hijos, Weston Coppola Cage, nacido en 1990, y Kal-El Coppola Cage, que llegó en el 2005, lo que convierte al primer hijo del actor en unos años mayor que su esposa. Aunque se aseguró de aliviar cualquier preocupación sobre la diferencia de edad entre él y Shibata. En una entrevista con Flaunt, rechazó el desafortunado estereotipo de una joven esposa asiática que actúa servilmente con un esposo 30 años mayor que ella. Insistió, “No somos Riko y yo, ella trayéndome café, atendiéndome o algún tipo de servidumbre. Y esa no fue mi experiencia con otras mujeres asiáticas, ni en el extranjero ni aquí”.

Dennis Quaid y Laura Savoie

Dennis Quaid recorrió el camino del matrimonio varias veces en estos años. De hecho, el actor pasó por el altar nada menos que cuatro veces. Sus tres ex esposas son la actriz y directora P.J. Soles, la estrella de Cuando Harry conoció a Sally, Meg Ryan y la agente inmobiliaria Kimberly Buffington. En el 2020, Dennis de 66 años, dio el “sí, quiero” a su cuarta esposa, Laura Savoie, que entonces sólo tenía 27 años. Hablando de su boda, dijo a People, “Sólo con mirarla a los ojos, era la novia más impresionante”.

El actor también es padre de tres hijos: los gemelos Thomas y Zoe, que nacieron en el 2007 durante su matrimonio con Kimberly, y Jack Quaid, que nació de Dennis y su entonces esposa Meg Ryan en abril de 1992. Esto, por supuesto, hace a Jack un año mayor que la última esposa de su padre. En cuanto a la diferencia de edad de 39 años entre él y Laura, Dennis insistió en que no es un gran problema para ninguno de los dos. Se lo dijo a The Guardian, “No salí en busca de una diferencia de edad o de alguien realmente más joven que yo. La conocí en un evento de negocios y luego surgió la relación. No me enamoro fácilmente. Pero no puedo dejar que lo que piensen unos pocos controle todo eso”.

Clint Eastwood y Dina Ruiz

Clint Eastwood, que cumplió 93 años en mayo de 2023, es padre de ocho hijos de varias mujeres diferentes. Estos van desde su primer hijo, nacido en 1954 y dado en adopción, hasta el más chico, Morgan Eastwood, que comparte con su ex esposa Dina Ruiz, una mujer 35 años menor que él. La pareja se separó en el 2013 tras 17 años de matrimonio; ella se volvió a casar.

Los ex se conocieron cuando Dina, presentadora de televisión, entrevistó a Clint en 1993. Según contó ella a Daily Mail antes de su separación, al principio intentó emparejar a Clint con su madre, pero ese particular intento nunca encajó. No fue hasta un año después, cuando ella y Clint terminaron sentados juntos en un acto social, donde saltaron chispas; así lo recordó, “Fue extraño, empezamos a tomarnos de la mano por debajo de la mesa y ya no nos soltamos”.

A pesar de que él es una gran estrella de cine y un director ganador de un Oscar, Dina admitió que la diferencia de edad fue al principio un gran obstáculo para sus padres. “Mis padres no se quedaron impresionados cuando lo conocieron, porque estaban más preocupados por la diferencia de edad, pero es difícil no quererlo. Es tan simpático y tan lindo, con un gran sentido del humor. Desafía a la edad”.

Rod Stewart y Penny Lancaster

Rod Stewart fue todo un don Juan en su época de rockstar: salió con modelos de la talla de Kelly Emberg y la estrella de cine sueca Britt Ekland. También se casó tres veces y tuvo ocho hijos con cinco mujeres diferentes. Sir Rod se lleva de maravilla con todas las madres de sus hijos, así se ve en una foto que su ex novia Kelly compartió en Instagram en la que aparece con sus ex, Alana Stewart y Rachel Hunter, así como con su actual esposa, Penny Lancaster-Stewart.

El primer hijo de Rod Stewart nació en 1963, casi una década antes que Penny Lancaster-Stewart, que nació en 1971. Dado que su esposo cumplió 79 años en enero del 2023, la diferencia de edad entre ambos cónyuges es de 26 años. Como Rod no había estado casado con sus anteriores esposas el tiempo suficiente para que éstas entraran en la menopausia, no fue hasta su tercer matrimonio cuando por fin fue testigo de sus efectos. En una entrevista con Reader’s Digest, recordó “No había visto antes la menopausia porque mis matrimonios no duraron tanto, así que Penny fue la primera, pero ella entraba en ataques de ira cegadora. Una noche tiró utensilios, así que los chicos y yo le dimos un abrazo y desde entonces trabajó para que la gente sepa lo que es. Y los hombres tienen que entenderlo y no irse por ahí”.

Para leer la nota completa pulse Aquí