Asistir a la UCV para ver la Gran Final de la Lvbp costará un dineral

Este martes, se escuchará la voz de ¡Play Ball! de la Gran Final entre Cardenales de Lara y Tiburones de La Guaira, en el estadio Universitario de la UCV, en Caracas.

Por bancaynegocios.com

La emoción por parte de los aficionados de La Guaira de volver a asistir al parque de Los Chaguaramos en una instancia decisiva está a flor de piel; sin embargo, uno de los temas de conversación a esta altura de la temporada es el precio de las entradas.

Desde la semana pasada, en el portal de Tiburones de La Guaira se comenzaron a vender los tickets de los dos primeros juegos a realizarse en Caracas y el precio de cada entrada oscila entre los US$ 6 y los US$ 45, ésta última referente a la zona VIP del parque capitalino.

En comparación a la temporada regular, el monto de los tickets ha variado dependiendo el precio del dólar al Banco Central de Venezuela (BCV); sin embargo, se ha visto una buena asistencia de aficionados en los juegos de los Tiburones de La Guaira.

US$ 45 sin derecho a nada

Hay quienes dicen “un buen gusto, un buen susto”, y para aquellos que decidan ir a disfrutar del juego de pelota en vivo y directo desde el VIP del Universitario, deben tomar en cuenta el resto de los gastos que requieren para tener un día espléndido cargado de la emoción que emana este recinto deportivo.

Actualmente, el precio de las cervezas en el estadio Universitario ronda los US$ 2; mientras que un servicio a la silla puede estar entre US$ 20 y US$ 40, dependiendo de la bebida a degustar.

La comida es otro tema, pues las populares arepas van desde los US$ 3 en adelante, mientras que los souvenirs — en caso de llevarse un recuerdo del equipo litoralense — varía según el objeto. Las gorras cuestan entre US$ 20 y US$ 30, y las camisas oficiales valen US$ 50.

De esta manera, una pareja que asista a uno de los dos juegos de la Gran Final, en el VIP, pueden, incluso, superar los US$ 150 en gastos en tan solo una noche de pelota y samba.