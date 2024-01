Iván López Caudeiron: Tanta sensatez como sea necesaria

Posteado en: Opinión

La sensatez es indispensable para desarrollar cualquier trabajo o para desempeñar cualquier cargo. Este requerimiento mínimo, sin embargo, no siempre se da en todos los casos por supuesto, y mucho menos en algunos ámbitos en los que otras facetas pueden oscurecerlas. Por ello, en el caso de los políticos, es preciso conceder a la sensatez, la importancia básica que tiene como cualidad que se exige a cualquier persona para hacer frente a sus responsabilidades. Precisamente, con esto venimos hoy: “Tanta SENSATEZ como sea necesaria”.

La importancia de Votar

La democracia adquiere pleno sentido cuando se desarrolla en la práctica de valores como el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, la cooperación, la libertad y la justicia. La democracia entendida como el Gobierno del pueblo, es una forma de organización del Estado; y se conforma un Gobierno a través del voto. Precisamente hoy, en momentos cuando se cuestiona con mucha facilidad lo referido a la vía electoral para salir de la crisis de gobernabilidad presente en Venezuela, queremos dedicarle algunas líneas y consideraciones a los fundamentos del voto y la democracia.

Todos los Ciudadanos de un país tienen derecho a elegir libremente a sus representantes. La voluntad del pueblo se expresa a través de elecciones periódicas mediante el voto libre, universal y secreto. La votación vincula a los ciudadanos con el proceso político de su país y de su comunidad. A través del voto se elige a los representantes. La votación también relaciona a los ciudadanos entre ellos. Participar en una elección ayuda a que la democracia funcione y se fortalezca. Al no votar, se quiebra la relación entre cada uno de los ciudadanos y de estos con su comunidad y con el gobierno.

Votar es la mejor manera que tienen los ciudadanos para decir cómo quieren que se hagan las cosas. Para lo cual es fundamental conocer las competencias de las distintas instancias de gobierno, a nivel nacional, regional y local. Si los ciudadanos no votan, se pierde la oportunidad de elegir y decidir. Si no vota, alguien va decidir por usted.

Para el funcionamiento apropiado de la democracia, es imprescindible que los ciudadanos asuman su responsabilidad al momento de votar. Es necesario que estén informados. Hay que recordar que elegirán a la persona que los representará o decidirá sobre las propuestas en consultas. Sus representantes tendrán la responsabilidad de ejecutar los asuntos públicos que más les conciernen.

La oposición y su participación electoral

Precisar si la oposición debe o no participar, es irrelevante si no se acepta antes, que inscribirse o no en la elecciones Presidenciales de este año 2024, es una decisión, y como tal, trae consecuencias, positivas y negativas. Parto del hecho que decidir participar, a mi parecer, es lo mejor. Ahora bien, es importante la homogeneización del discurso de todos los candidatos de esta fórmula unitaria o bloque democrático que pueda construirse.

Un 2do.paso sería que las fuerzas opositoras participantes, iniciaran una lucha verdadera y decidida a fin de garantizar condiciones de transparencia en la realización del acto electoral. A manera de ejemplo, aprovechando que el Gobierno Nacional se llena la boca todos los días de su deseo por el diálogo y la paz; proponerle que haga un gesto que demuestre su sinceridad y admita la designación de veedores internacionales que corresponden, bajo un mecanismo concertado entre las partes. Un aspecto importante, es reencontrarnos en una ruta electoral regional, que permitiría las condiciones para regionalizar el conflicto nacional; retomar una agenda social vinculada a las necesidades de la gente y conectar a las organizaciones políticas, con los sectores sociales que no vienen participando en la actual coyuntura nacional, esencialmente los sectores D y E, hoy apresados por las políticas asistencialistas del Gobierno Nacional.

Por otro lado, las objeciones a la opción de no-participar parten del supuesto de que no siempre lo que es lógicamente formal es políticamente lo más adecuado. No participar en las elecciones llevaría a los defensores de esta opción a entregar toda iniciativa al oficialismo, o lo que es peor, a regalar la elección sin oponer nada en contra. Opción que parte de una situación que se siente en la calle: más del 70% de la ciudadanía está definitivamente en contra del actual gobierno. ¿Cómo desperdiciar ese enorme capital electoral?

Convocar a elecciones no es un regalo a la oposición, pero sí una concesión (formal pero concesión al fin) a la opinión pública internacional. Lo que en fin necesita el oficialismo, si no impedir las elecciones, es devaluarlas. La no-participación contribuiría fuertemente a esa devaluación, argumentan los defensores de la opción participativa. Y en la lógica política, tienen razón.

Es indudable que los defensores de la no-participación señalan que su opción no es un llamado a los ciudadanos a quedarse en casa. Todo lo contrario: hablan de una no-participación activa. El problema es que las formas de activación no-electoral no las ha definido nadie. Parece ser difícil que acciones políticas no-electorales puedan llevar a cabo manifestaciones más multitudinarias que las activadas por una campaña electoral bien organizada. Es así de simple.

Es necesario hablar de la sensatez política, tanta como sea necesario. Son tiempos complejos, donde no debemos crear falsas expectativas; es hora de ser sinceros, no engañar para agradar a las graderías. La nueva política, la que esperan nuestros coterráneos así lo exige. El radicalismo no es sano. Los extremos no son positivos, aquí debe existir un punto de encuentro para avanzar y concretar la transición esperada; de no encontrarse dicho espacio, creo que viviremos meses complicados y muy álgidos para todos los venezolanos. Lo digo claramente: Hay que protagonizar la lucha más allá de las redes sociales. #Pareceres

POST SCRIPTUM: Claridad y honestidad en los objetivos y la acción política; eso es lo que piden los Venezolanos en los días que corren. ¡El FUTURO es nuestro!

*IG-X: @IvanLopezSD – [email protected]*

Administrador, con Especialización en Gerencia y Comunicación Política. Consultor Político. Locutor en #LVC1040AM. Articulista de la Patilla.Com e InfoEnlace.Net. Ex Concejal de San Diego, Edo.Carabobo. Más de 20 años de experiencia en cargos gerenciales de la Administración Pública. CEO de @FocoYEmprendo.