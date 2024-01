Un documental denuncia las problemáticas que sufren las madres solteras en Japón

Posteado en: Internacionales, Titulares

El documental ‘The Ones Left Behind: The Plight of Single Mothers in Japan’ (‘Las que quedan atrás: la difícil situación de las madres solteras en Japón’), presentado hoy en el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón, denuncia las problemáticas que sufren este colectivo y, por ende, sus hijos.

Estrenada en 2023, la pieza audiovisual “brinda una visión muy diferente del Japón que creemos conocer” según su director, el australiano Rionne McAvoy, y su pareja y la productora del filme, la ex madre soltera japonesa Ayuri McAvoy.

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

El reportaje retrata la situación que viven las mujeres que crían solas a sus hijos en el país nipón, una realidad normalmente ligada a otras problemáticas sociales como las desigualdades de género, la pobreza y las incesantes jornadas de trabajo.

El último Índice Global de Brecha de Género sitúa al país en el puesto 125 de 146 -el peor resultado del este de Asia y la región del Pacífico-, pero la disparidad se intensifica con las mujeres que cuidan solas de sus hijos y las carencias en este colectivo son “mayores” e “intergeneracionales“.

Pese a ser uno de los países más ricos del mundo, la pobreza infantil va en aumento en Japón y cifras aportadas en el documental indican que uno de cada siete niños vive bajo el umbral de la pobreza.

Las ayudas públicas para las madres solteras se recortan por motivos como la edad de los abuelos de los niños -que se asume que pueden cuidar a sus nietos-, el salario de la madre o las fuentes de ingresos de sus familiares.

Uno de los testimonios recogidos asegura que no recibe ayudas pese a vivir en casa de sus padres junto a sus hijos, su hermana y sus sobrinos -8 en total- “porque cuatro de los miembros tienen fuentes de ingresos“.

Otra mujer cuenta que su madre tiene 65 años y por ese motivo la administración deja de considerar que necesite ayuda en la atención de sus hijos, aunque los servicios de guardería son muy acotados en tiempo y es usual tener gastos extra derivados de horas adicionales de cuidado.

Rionne McAvoy hace hincapié en “la hipocresía” del Ejecutivo japonés, que “presiona para que suba la tasa de natalidad, pero no cuida a las mujeres que tienen hijos“.

Solo una de cada siete madres solteras recibe subvenciones y en casos extremos estas sufren no poder siquiera permitirse un saco de varios kilos de arroz, por lo que sus hijos comen las raciones de 50 yenes (unos 30 céntimos) que ofrecen las guarderías, cuenta el filme.

“El gobierno se olvida de las personas más importantes, las madres, sobre todo las madres solteras“, sostiene Rionne, que añade que ser hijo de madre soltera “es motivo de acoso escolar“.

Durante la producción del documental, su director asegura que contactó con todas las asociaciones de madres solteras de Japón, pero solo obtuvo una respuesta, la de la directora de Heart Full, Mayumi Nishida.

Rionne lamenta que la cuestión esté “debajo del tatami” -expresión que utiliza para referirse a que es un tema tabú- y Ayuri concluye: “Está bien alzar la voz cuando estás teniendo dificultades“. EFE