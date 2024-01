La UE lamenta ejecución “cruel e inusual” del reo Kenneth Eugene Smith en Estados Unidos

La Unión Europea (UE) lamentó este viernes profundamente la ejecución del preso Kenneth Eugene Smith en Alabama (EEUU), que consideró especialmente “cruel e inusual” al haberse llevado a cabo con gas de nitrógeno, y reclamó una moratoria de las ejecuciones en Estados Unidos.

“La UE se opone firmemente a la pena de muerte en todo momento y en cualquier circunstancia. Constituye una violación del derecho a la vida y la negación definitiva de la dignidad humana”, indicó un portavoz del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Peter Stano.

Destacó que la ejecución se llevó a cabo obligando al recluso a respirar nitrógeno puro, privándole del oxígeno necesario para mantener las funciones corporales, lo que provocó una hipoxia nitrogenada.

Es la primera vez que se utiliza este método de ejecución en Estados Unidos.

El portavoz señaló que, según los principales expertos en la materia, este método es “un castigo especialmente cruel e inusual” que se añade al hecho de que el recluso ya fue sometido a un intento fallido de ejecución en noviembre de 2022.

“La pena de muerte no actúa como elemento disuasorio de la delincuencia y representa un castigo último que hace irreversibles los errores judiciales”, agregó.

Stano recordó que hasta la fecha 196 personas inocentes han sido exoneradas del corredor de la muerte en Estados Unidos.

Por todo ello, afirmó que la UE sigue pidiendo la abolición universal de la pena de muerte y, en este contexto, se congratuló de que 29 estados de EE. UU. ya hayan abolido la pena capital o hayan impuesto una moratoria sobre las ejecuciones.

US: ??deeply regrets the execution of Kenneth Eugene Smith in Alabama by forcing him to breathe in pure nitrogen: a particularly cruel & unusual punishment, esp. after failed execution attempt in Nov'22. EU strongly opposes the #deathpenalty at all times. https://t.co/vHhmLVkjyV

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) January 26, 2024