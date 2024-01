Residente sorprende como actor en Sundance y anuncia su debut como director

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Tras su debut actoral en el film In the Summers, estrenado esta semana en el Festival de Sundance, Residente ve como prioridad afianzar su carrera en el cine como guionista y director de un largometraje histórico que se ha propuesto terminar de escribir este año. “Mi prioridad ahora está en irme moviendo más al cine”, cuenta en esta entrevista el músico René Pérez Joglar, más conocido como Residente, que presentó el filme de Alessandra Lacorazza en el encuentro de cine independiente más relevante de EE.UU.

En febrero de 2023 el cantante, de 45 años, anunció que se había asociado con Alexander Dinelaris, el guionista de Birdman -ganadora de 4 premios Oscar en 2014 y dirigida por Alejandro González Iñárritu, para escribir una película sobre el líder revolucionario puertorriqueño José Maldonado Román (1874-1932). Dinelaris le propuso protagonizar el filme que ya estaba produciendo, In the Summers, y él se lanzó atraído por “otra forma artística de expresión”.

“De verdad yo no lo estaba viendo como considerar entrar a la actuación. Lo vi como un proyecto de arte al cual me invitaron y me dejé llevar por las ganas de hacer algo distinto con mi carrera y experimentar”, cuenta el músico.

Residente es el artista con más premios Latin Grammy de la historia. Tiene 28 a lo largo de una amplia carrera musical que comenzó a principios de los años 2000 como vocalista principal de Calle 13. Desde 2014 ha forjado una trayectoria en solitario marcada por sus canciones de crítica social e identitarias. Según explica, sus años de experiencia en la industria lo han llevado a una comodidad que irónicamente lo impulsó a querer salir de ella y probar suerte en la actuación con un duro papel que resonaba con su historia personal: “Para mí el arte es incomodidad”.

“Antes me habían ofrecido actuar y yo decía que no porque pensaba que yo no lo podía hacer, pero ahora que lo he hecho me gustó y lo disfruté”, dice el cantante, abierto a la posibilidad de seguir actuando si aparece otra oportunidad interesante.

Guiado por su “instinto” y por un coach de actuación, Pérez Joglar encarnó a Vicente en In the Summers, un padre con problemas de adicciones que solo ve a sus hijas cada verano y cuya relación año tras año se va desgastando.

“Creo que estoy proyectando la realidad de mucha gente y de muchas familias. A mí particularmente me recordó la relación con mi padrastro que ahora ya no es así, pero es algo muy común que atraviesan muchos adolescentes”, menciona el cantante, padre de un hijo (Milo, nacido en Argentina) en la vida real.

Lleno de altibajos, In the Summers muestra los esfuerzos del hombre para relacionarse con sus hijas, y la solidaridad de las hermanas Violeta, a quien da vida el actor trans Lio Mehiel, conocido como “Mutt”, y Eva, interpretada por Sasha Calle, la más reciente Supergirl del universo de DC. La cinta queer es parte de la selección de drama estadounidense de Sundance, en la que también se encuentran populares títulos como Love Me, protagonizada por Kristen Stewart y Steven Yeun, o A Real Pain, de Jesse Eisenberg.

El futuro de Residente: disco y gira

Pese a su interés en el cine, Residente sigue activo en la música. Recientemente presentó su nuevo tema “Ron en el piso”, en donde plasmó un relato introspectivo que evalúa el paso del tiempo en su carrera y que marca el nuevo tono de su próximo álbum.

“Es un disco que tiene mucho que ver con el paso del tiempo. Para mí está espectacular y tiene un montón de variedad musical. Pronto anunciaré la fecha de salida”, adelanta. También aseguró en un panel del festival que está preparando una gira que acompañará el lanzamiento del álbum, del que planea presentar otra canción en febrero.

“El video que voy a sacar es bastante épico, creo que a la gente le va a gustar y si logro rodar la película este año sería espectacular, pero tengo muchos planes”, afirma.

