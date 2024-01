El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 29 de enero de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

ARIES

Cambios inesperados y un poco complicados de procesar. No tienes tiempo para perderlo en tus propios dramas, mucho menos en los de los demás. Necesitas resolver una situación y entre más rápido lo hagas, mucho mejor. Durante esta etapa te das cuenta que un ser querido abusa de tu confianza.

TAURO

Has perdido mucho tiempo los últimos meses y decides no hacerlo mas. Libraste batallas y estás agotado, pero es hora de activarse y de pasar a un nuevo capítulo de tu vida. En primer lugar lo que pasó, paso, ya no te desgastes ni arrastres a otros en ese tema. Hay muchas cosas por resolver y quejarse tampoco es una opción.

GÉMINIS

Necesitas sentirte bien contigo mismo. No tiene que ver con cambiar por los demás. Hablamos de hacer algo por ti y para ti. Párate frente al espejo y piensa: ¿que puedo hacer para lucir y sentirme mejor? Has una lista, elige en orden de prioridad y pon manos a la obra.

CÁNCER

A pesar de lo difícil que es, debes entender que cada quien vive su proceso y lo hace a su manera. Una cosa es querer ayudar a la gente y otra, muy diferente, es pretender cambiarlos. Primero que nada acepta que hay límites y segundo, entiende que solo cambia quien quiere cambiar.

LEO

Es mejor prevenir que lamentar. Tu intuición es tu mejor guía. Si de alguna manera anticipas que sucederá y estás consciente de que no puedes cambiar el rumbo de los acontecimientos ¿porque no hacer lo posible para que el impacto sea más suave? Posiblemente sucederá lo que tenga que suceder, pero será mucho más fácil de asimilar.

VIRGO

Te sientes presionado, pero ya no puedes seguir así. Es como una olla de presión a punto de explotar. Pon un freno y hazlo sin discutir. No vale la pena, cada quien tienes su punto de vista y sus propios intereses y difícilmente entenderán la tuya. Así que ¿para que perder insistir?

LIBRA

No puedes continuar por el mismo camino. Te va bien pero ya no funciona como antes. Tienes ideas brillantes y es el momento de plasmarlas, de convertirlas en realidad. Cree en ti y en tus proyectos y comienza la búsqueda de verdaderos aliados, personas que te ayuden en esta nueva meta.

ESCORPIO

No es momento de exigir. Estás más sensible que nunca y te has tomado todo demasiado a pecho. Reaccionas mal y pretendes que otros actúen de acuerdo a tus ideas y la vida no funciona así. No presiones tanto, es más, no te exijas tanto a ti mismo, porque al final serás el más perjudicado.

SAGITARIO

El ambiente laboral se torna pesado y te sientes observado, juzgado y hasta atado. Ten paciencia, esta etapa pronto terminará y todo tomara su cauce. No tienes que hacer mucho y mucho menos tomar represalias. Sigue con lo tuyo de la mejor manera y deja que cada quien caiga por su propio peso.

CAPRICORNIO

Tendrás que hacer un cambio de plan a última hora, pero no te desesperes, dará tiempo de evaluar los pro y los contra antes de dar el siguiente paso. Tendrás la sabiduría y coherencia suficiente para elegir lo que más te conviene. Decides por ti y para ti, y lo haces desde tu centro de paz.

ACUARIO

Ahora todo está más claro. Te cuesta asumir la realidad, pero debes hacerlo. Entiendes que cada persona y situacion es como es, y a pesar de que te gustaría que sea de otra manera, esto es lo qué hay. Tienes dos opciones: Aceptar y seguir adelante.

PISCIS

Tu intuición es tu arma más poderosa. En este momento, por difícil que sientas que es o lo desesperado que estés, no necesitas pedir consejos ni buscar aprobación. Sabes que, como y cuando hacerlo. Lo más importante es que a partir de ahora mantengas los pies bien puestos sobre la tierra y que decidas con la cabeza y no con el corazón.