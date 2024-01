Escándalo en Australia: televisión manipuló la imagen del pecho y vestido de una diputada

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La cadena de televisión Nine, una de las más importantes de Australia, se ha disculpado este martes por emitir unas imágenes manipuladas de la diputada Georgie Purcell, en las que aparecía con los senos aumentados y el vestido recortado.

En un comunicado, el director de 9News en Melbourne, Hugh Nailon, atribuyó las alteraciones y posterior emisión a un “error gráfico” después de que el departamento gráfico eligiera y adaptara una imagen de la política del Partido Justicia Animal, para acompañar una historia sobre la caza de patos en el estado de Victoria, del que es diputada.

“Durante ese proceso, la automatización de Photoshop creó una imagen que no era consistente con la original. Esto no cumplió con los altos estándares editoriales que tenemos y por eso pedimos disculpas sin reservas a la señora (Georgie) Purcell”, señaló el director.

La foto manipulada fue trasmitida en un segmento de noticias el lunes por la noche, después de que Purcell criticara el rechazo del Gobierno de Victoria a una medida que proponía la prohibición de la caza de patos en la región.

Este martes, la diputada publicó en sus redes sociales las imágenes originales y modificadas y criticó cómo se había editado su atuendo y cuerpo, lo que generó un aluvión de críticas entre los usuarios por el trato sexista que ha recibido.

Purcell destacó que no es “inusual” que los políticos “tengan un día catastrófico en el trabajo”, pero a diferencia de los hombres, las mujeres “también tienen que lidiar con la constante sexualización y objetificación derivada de la filtración, distorsión y generación por inteligencia artificial” de sus imágenes.

“Seamos claros – esto no es algo que pasa con mis colegas varones”, enfatizó.

“Esta clase de edición sexista no debería eclipsar el buen trabajo de las periodistas mujeres, como la de esta historia, y no debería eclipsar asuntos importantes como mi lucha continua por prohibir la caza de los patos”, completó.

Diversos políticos y miembros del público se han mostrado indignados con los hechos y manifestado su apoyo a la diputada, entre ellos la gobernadora de Victoria, Jacinta Allan, quien fue representada desnuda en una caricatura en un periódico el año pasado.

“Esa no es manera de representar a ninguna mujer, y mucho menos a una mujer que ocupa un cargo público”, sentenció.

EFE

I endured a lot yesterday.

But having my body and outfit photoshopped by a media outlet was not on my bingo card.

Note the enlarged boobs and outfit to be made more revealing.

Can’t imagine this happening to a male MP.

What gives? pic.twitter.com/NhnkDRMidc

— Georgie Purcell (@georgievpurcell) January 29, 2024