EEUU ratificó su compromiso con la Otan: “Tenemos la responsabilidad de defenderla”

El jefe del Estado Mayor conjunto de EEUU, Charles Q. Brown Jr., señaló este lunes que el país tiene la “responsabilidad” de defender a la OTAN, una alianza con la que la nación americana está comprometida.

“Tenemos una alianza fuerte. Creo que tenemos la responsabilidad de defender esas alianzas”, dijo el también general de las Fuerzas Aéreas de EEUU, durante una entrevista que ofreció al periodista del canal NBC News Lester Holt.

“Estados Unidos está comprometido. Ese es el mensaje que comunico y es el mensaje que es recibido”, agregó Brown.

El jefe del Estado Mayor se pronunció así luego de que el sábado el ex presidente de EEUU Donald Trump criticó de nuevo a los países de la OTAN que no financian lo suficiente la defensa colectiva del bloque, al no alcanzar el compromiso de destinar el 2 % de su PIB en gasto militar.

Durante un mitin electoral en Carolina del Sur, el ex mandatario dijo que, ante un eventual ataque ruso a alguno de los países que no cumplen con este objetivo, no solo se negaría a protegerles, sino que “animaría a Rusia a ‘hacer lo que le de la gana’ con ellos”.

El general Brown señaló este lunes que “el liderazgo de Estados Unidos todavía es necesario, deseado y observado”. “La credibilidad de Estados Unidos está en juego con cada una de nuestras alianzas”, agregó.

El militar matizó no obstante que los países miembros de la Alianza “tiene un liderazgo político con el que tenemos que trabajar y que ellos establecen la agenda”.

“Me doy cuenta de que habrá varios diálogos en las discusiones a nivel político. Mi trabajo es asegurarme de que estemos haciendo todo lo posible con nuestros aliados de la OTAN en el aspecto militar, y continuaré haciéndolo en todo momento”, ahondó.

En una publicación en su red social Truth, el ex presidente Trump redobló sus aseveraciones y señaló que los países miembros de la OTAN tienen que “igualar”. “Lo harán si se les pide adecuadamente. Si no, ¡Estados Unidos primero!”, añadió.

Trump lidera con claridad las primarias internas del Partido Republicano, en las que busca volver a ser el candidato de esta formación de cara a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, previstas para el 5 de noviembre de este año.

