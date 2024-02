Cuestionaron a periodistas de VTV por no salir a las calles a ver la realidad: esta fue su cínica respuesta (Video)

Posteado en: Actualidad, Política

Una televidente envió un mensaje a Emma Carolina Agurto y Michel Caballero Palma, moderadores del programa “Café en la mañana” transmitido en la televisora estatal, para que se atrevieran a exponer los severos problemas en el sistema de salud público y otros sectores del país.

“Acá me escribe una señora a través de las rede sociales, para que vea que sí lo decimos, que no ocultamos nada. Dice así: ‘Hola, cómo se ve que los periodistas de VTV no salen de ese canal, date una vuelta por el Hospital Vargas o el J. M. de los Ríos, verás la realidad. Eres buena periodista, pero abre los ojos'”, comentó Agurto sobre el mensaje enviado por la televidente.

Para responder al cuestionamiento, Agurto apeló a la vieja retórica chavista (y también cubana) y dijo que “en aquella época que le mostrábamos, en los años ochenta, no teníamos sanciones, no teníamos bloqueos, no había medidas coercitivas unilaterales que afectaran de manera tan voraz”.

Agurto aseguró que su compañero Caballero enseñó un cuadro en el que Venezuela tenía más de 39 mil millones de dólares en ingresos anuales. “Llegamos a tener ingresos, en el año 2020, de 740 millones de dólares, o sea, más del 90 por ciento de nuestros recursos se nos fueron arrebatados”, apuntó, sin detallar que la mala gestión económica de Nicolás Maduro y compañía tuvo muchísimo que ver en dicha debacle.

Según Agurto, gracias al chavismo y la empresa privada, “poco a poco hemos salido de las adversidades y hemos ido creciendo de manera progresiva”.

Sobre el señalamiento en contra de ella y sus colegas en la televisora estatal, la moderadora comentó (mientras negaba con la cabeza) que “nosotros sí salimos a las calles, nosotros vivimos la realidad que vivimos todas y todos los venezolanos, nosotros la vivimos, pero hay que ser consciente y ver”.

Agurto insistió que “en la IV República, el ingreso social o la inversión social era de escaso 40 por ciento. Gracias a la revolución bolivariana, es de 70 por ciento y más”.

“Sí salimos a la calle, señora Denise, no estamos solamente en VTV”. concluyó.

Las sanciones económicas, impuestas por EEUU y Europa a la administración chavista, cuentan con licencias específicas en materia de medicamentos y alimentos.

Asimismo, no impiden que países de otros continentes negocien con estatales como Pdvsa, Conviasa, Corpoelec o CVG.

Las sanciones económicas fueron impuestas al chavismo por casos de graves violaciones a los derechos humanos y la ejecución de comicios sin las suficientes garantías para todos los electores y candidatos adversos a Maduro, tal como establece la Constitución.

Las primeras limitaciones al comercio venezolano se impusieron en 2014 durante el gobierno de Barack Obama. Venezuela evidenciaba ya una grave crisis, tanto, que el propio Maduro prometía desde entonces que ese año sería “el de la recuperación económica”, livianas palabras que se han repetido hasta ahora, al igual que los cuestionamientos al chavismo en materia de atención social y derechos humanos.