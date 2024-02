LeBron James: No sé cuántas temporadas me quedan, pero sé que no son muchas

Posteado en: Deportes, Titulares

LeBron James, que se encuentra en Indianápolis para el vigésimo All-Star de su carrera, aseguró este domingo que no sabe cuántas temporadas le quedan, pero sí sabe “que no son muchas” y sugirió que le gustaría cerrar su trayectoria en la NBA con la camiseta de Los Ángeles Lakers.

“No tengo pensado cuántas temporadas me quedan, sé que no son muchas”, afirmó LeBron en una rueda de prensa organizada en la Gainbdridge Fieldhouse de Indianápolis en los prolegómenos del All-Star Game 2024.

LeBron, de 39 años, admitió además que tampoco tiene claro si le gustaría tener una gira de despedida para recibir el cariño de cada ciudad estadounidense, o si preferiría poner el punto final a su legendaria carrera quedándose un poco más lejos de los focos.

“Estoy en 50-50. Voy a ser honesto, porque hay veces en las que siento que lo debo a mis seguidores que me han apoyado en este viaje durante veinte años y más, que debo darles ese momento en el que cada ciudad te da flores o lo que sea. Eso parece bonito”, razonó.

“Pero por otro lado nunca he sido muy bueno en recibir cumplidos. Es algo raro para mí. Nunca hablé mucho de eso, es una sensación rara. Así que ir a cada ciudad, no sé. He visto a Mike (Jordan), He visto a Kobe (Bryant). He visto a muchos chicos hacerlo. No sé cómo me sentiría, no sé si me encantaría”, prosiguió.

Eso sí, no cerró la puerta a una retirada en Los Ángeles, con unos Lakers en los que conquistó el cuarto anillo de su carrera.

“No sé, soy un Laker, estoy muy feliz y he estado muy feliz siendo un Laker en los últimos seis años, espero que siga de esta manera. No tengo la respuesta sobre cuánto durará y con qué camiseta. Espero que sea con los Lakers. Es una gran franquicia y ha tenido a muchos grandes. No sé cómo terminará, pero está llegando el final, está llegando sin duda”, aseguró.

LeBron se refirió además a su deseo de sumarse a la selección estadounidense en los próximos Juegos de París.

“Me dije al principio de la temporada, cuando me comprometí a disputar los Juegos, que eso dependía de mi salud. De momento estoy sano, estoy bien como para estar en el equipo y para rendir al nivel al que puedo rendir. Todavía queda tiempo, queda un tercio de temporada. No sé qué pasará en la postemporada”, afirmó.

Destacó que participar en los Juegos conlleva agregar “kilómetros a estos neumáticos”, al referirse a sus piernas, aunque consideró un alivio el no tener que ser el principal líder del equipo.

“No sé cómo será el equipo al final, pero sé que no tengo la presión de tener que echarme al equipo a la espalda. Va a ser una plantilla de doce jugadores capaces de hacerlo bien tanto en defensa como en ataque cada día y contra cualquier equipo”, aseguró.

En la rueda de prensa, James manifestó además su orgullo por disputar su vigésimo All Star de la NBA, todo un récord en la liga estadounidense. EFE