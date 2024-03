Carolina Perpetuo habló de su “vinculación” en el caso de Marian Valero

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Luego de la orden de aprehensión por parte del Ministerio Público contra la actriz Marian Valero por extorsión agravada, su colega, Carolina Perpetuo se pronunció por supuestamente estar implicada en los hechos.

Por Ronda

Mediante redes sociales, Carolina indicó una vez más que no tiene nada que ver en el caso de extorsión en la cual está implicada Valero.

“A mi que me revisen, quien no la debe no la teme y yo no la temo, doy la cara y bien alta por que rabo de paja, no tengo”, fueron parte de las palabras de Perpetuo tras la reciente información del MP.

