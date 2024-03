Los chats del “caso Koldo” salpican a Salvador Illa: “El ministro ha dado el OK”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Un oficio de la Guardia Civil que recoge el volcado de los móviles que se intervinieron a distintos investigados en el conocido como caso Koldo salpica directamente al que era ministro de Sanidad, Salvador Illa. Se trata en concreto, de las charlas entre varios colaboradores directos del comisionista de la trama, Víctor de Aldama, bajo sospecha además de ayudarle a esconder bienes frente Hacienda: César Moreno, Javier Serrano, ‘Javoto’, e Ignacio Díaz Tapia, ‘Nacho’.

Por abc.es

Las conversaciones fueron halladas en el móvil de César, donde se encontró un chat con Javoto del 10 de agosto de 2020, a treinta minutos de comenzar una reunión que luego comentarán que «ha ido de cojones». «Javier le dice que un éxito, que eran un gordo y un subnormal gay, el jefe de gabinete. Que están convencidos y que el ministro dará el OK seguro, el único que puede frenarlo es que tiene que dar el OK de Sanidad y eso no depende de ellos», transcribe la Guardia Civil en lo que parece ser contradictorio porque Illa era precisamente el titular de Sanidad.

Pero unas horas después, Javoto vuelve con novedades: «Nos acaban de avisar que el ministro ha dado el OK. Estamos ‘in’», le dice. El 20 de agosto, otro mensaje, de César a Javier, con dos pantallazos de la Wikipedia sobre Salvador Illa y un audio reenviado. Es de Víctor de Aldama: «Eh… bueno también por aquí hay buen ‘feedback’. Con la persona que iba hablar, el que ayer… con el que ayer estuvisteis y que luego por la tarde habló el de aquí, han hablado y lo ve bien, así eso era un hándicap y que en principio está salvado…», afirma.

Las conversaciones intervenidas se producen en distintos grupos aunque varios de los intervinientes son los mismos. En un chat de WhatsApp que bautizaron Fertinvest, nombre de una sociedad que administraba Aldama y que ya está bajo el foco de la Audiencia Nacional, ese mismo 20 de agosto Nacho escribe a los demás: «Hoy llamarán. A las 7 habla Illa con el de Canarias. En principio para darle OK», señala. A continuación, un mensaje más: «Han aprobado desde Sanidad el proyecto. Acabo de colgar con Víctor. Mañana os cuento. Pero estamos en marcha».

Y aparece en este punto el nombre de otro ministro, el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que en esas fechas era presidente del Gobierno de Canarias, el mismo que compró a Soluciones de Gestión se presume, por intermediación de Aldama y Koldo García, en contratos que están siendo investigados por la Fiscalía Europea.

La negociación con Canarias y el «pantallazo» de Torres

Es 25 de agosto de 2020. «Nacho dice que necesita que alguien vaya hacer seis PCR al Ministerio de Transportes con él, que ahora les explica, a continuación, les manda un pantallazo de una conversación con Angel Victor Torres«, dice la Guardia Civil, que no reproduce la imagen de esa charla.

Lo que sí replica es el pantallazo del mensaje que Nacho le envió al que era su viceconsejero de Presidencia en Canarias, Antonio Olivera, en septiembre de 2020: «Buenas tardes, Antonio. Soy Ignacio Díaz, de Megalab. Te he llamado pero no tendrás mi número. Me ha dicho Koldo que te llamara urgente. Cuando puedas, hablamos». «Ahora te llamo, Nacho», contestó.

«Comida con el jefe de Gabinete de Illa»

De fondo, la alargada sombra de Koldo, al que se refieren como K (y algún que otro mote). «Me ha llamado nuestro amigo K, me ha dicho que, que todo ok, que todo hecho y que todo va funcionar», dice uno de los mensajes de Nacho. Otro refiere de K una indicación directa: «me ha dicho que escribiera a los Consejeros de Sanidad de las dos zonas y aeropuertos«, diciéndole que, nada que estamos dispuestos a entrada y salida de pasajeros, porque el dice que el problema está siendo que vengan desde origen, con el test, pero que si no habría que hacer a todos los que salgan y nada, me ha dicho que vaya avanzando que el sigue avanzando en paralelo».

Sigue el mes de agosto y los mensajes apuntan a que continuaban haciendo gestiones. El día 31, Nacho dice al grupo que «están con sanidad desde las 10:30 y cuando terminen», les dirá los «pasos». Y ya en febrero de 2021, vuelve a referirse al entonces titular de Sanidad cuando menciona a los demás que tiene que ir «sí o sí a la comida con el jefe de Gabinete de Illa». Tienen que preparar, les comenta, «qué quieren o qué le van a pedir».

Llama la atención que en ese contexto de intercambio de mensajes, Nacho avisa al grupo de que «César van a ir a dejar unas muestras de las máscaras esas que vamos a ir con ferrovial para el concurso. Las van a dejar ahora, luego me paso a por ellas, gracias». Quien formó la UTE con Ferrovial Servicios para concurrir al Acuerdo Marco del Ministerio de Sanidad, como informó este diario, fue Soluciones de Gestión, la empresa que controlaba en la sombra Juan Carlos Cueto. Fueron seleccionados por el gabinete de Salvador Illa como adjudicatables de contratos de material sanitario pero finalmente, ninguna administración se interesó por el producto que ofrecían, según la documentación aportada a golpe de requerimiento al sumario que se sigue en la Audiencia Nacional.