El príncipe William visita un proyecto para los sintecho tras la reaparición de Kate

El príncipe William, heredero al trono británico, visitó este martes un proyecto en Sheffield (norte de Inglaterra) para los sintecho horas después de que se difundiera un video en el que aparece de compras con su esposa, Kate.

Esta visita, en la que se reunirá con personas que perdieron su vivienda y medios de subsistencia, forma parte de una iniciativa a cinco años lanzada por la Fundación Real del Príncipe y la Princesa de Gales, que respalda seis proyectos de ayuda a este colectivo.

El hijo mayor de Carlos III y la difunta Diana apareció en público después de que el lunes The Sun difundiera un vídeo grabado por un ciudadano, supuestamente el domingo, donde aparentemente se ve a la pareja caminando tras visitar la tienda de una granja cerca de su residencia en Windsor (a unos 40 kilómetros de Londres).

Esa imagen, en la que Kate se muestra sonriente, sirvió hasta cierto punto para tranquilizar a quienes temen por la salud de la princesa, que está convaleciente tras someterse el 16 de enero a una cirugía abdominal por una dolencia que no se especificó.

Ante la falta de detalles sobre su situación, se dispararon en las últimas semanas los rumores en las redes sociales, que culminaron cuando los príncipes publicaron en su cuenta de X el 10 de marzo -Día de la Madre en el Reino Unido- una foto de Kate con sus tres hijos que ella admitió haber retocado.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (?: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw

— TMZ (@TMZ) March 18, 2024