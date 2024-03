Tras la reaparición de Kate Middleton, el príncipe William rompió el silencio

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El príncipe William habló por primera vez sobre su esposa, Kate Middleton, luego de que se generara una fuerte polémica respecto a su estado y su salud en el último tiempo. El monarca visitó este martes la ciudad de Sheffield, en el norte de Inglaterra, en el marco de unos anuncios por nuevas inversiones en su plan de lucha contra la falta de vivienda, que constituye uno de los pilares de su campaña.

Por: Infobae

Allí, durante un encuentro con locales, con quienes conversó al rededor de una mesa, William aprovechó una pregunta para descomprimir la tensión en torno a la repentina desaparición de Kate, tras su cirugía abdominal.

Con un aspecto relajado y entre risas, el Príncipe comentó a una mujer que lo interpeló que “nos estamos adentrando en el terreno de mi mujer” y “ella tendría que estar aquí sentada para oír esto”, buscando desviar la atención de cualquier malestar que se rumoreó sobre la Princesa aunque sin hacer alusión directa a nada de ello.

Estas declaraciones se dieron días después de que el matrimonio se mostrara en público en una escena descontracturada y cotidiana. Este sábado, Kate fue vista saliendo de la tienda alimenticia The Windsor Farm Shop, cerca de su casa, junto con William, en lo que fue su primera aparición desde Navidad.

Prince William mentions his wife while talking about early years during his visit to a homelessness project in Sheffield

“We're venturing into my wife's territory. She needs to be sat here to hear this.” ???

? skynews pic.twitter.com/YNCCLetR26

— anna (@tokkianami) March 19, 2024