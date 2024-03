Una pasajera “endemoniada” obligó a que un avión retornara a su punto de partida (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un vuelo de Melbourne (Australia) a Bali (Indonesia) tuvo que dar la vuelta debido al comportamiento agresivo de una viajera que insultó y amenazó a otros pasajeros, informan medios locales.

Por: Clarín

El vuelo JQ43 de Jetstar partió del aeropuerto australiano a las 10:30 de este lunes (hora local), pero regresó dos horas más tarde para recibir ayuda policial para ocuparse de la pasajera conflictiva, informa RT.

Fue detenida al aterrizar el vuelo

La pasajera “dijo que iba a vomitar y orinar sobre todos”, contó una de las testigos. Otra de las pasajeras dijo que la mujer se puso agresiva con otros viajeros. “Sabíamos que se estaba produciendo un alboroto en la parte de atrás y entonces esa persona en particular irrumpió en la parte delantera, continuó un poco, pudimos oírla discutir y la tripulación de cabina empezó a asustarse un poco también, empezaron a acompañarla hacia la parte de atrás”, explicó.

A Jetstar flight from Melbourne to Bali has had to turn back mid-flight due to an unruly passenger. #9News pic.twitter.com/7V2yigjqrm

— 9News Sydney (@9NewsSyd) March 18, 2024