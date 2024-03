El motivo por el que arrestarán a los indocumentados en Texas y no es la ley SB4

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Mientras todavía continúan las disputas judiciales para saber si finalmente la SB4, la controvertida ley migratoria de Texas, entra en vigor, el estado ya avisó que continuará con las detenciones de quienes ingresen ilegalmente, a pesar de que no entren en el marco de la nueva normativa. Esto fue compartido a través de una publicación de la cuenta de X, la red social antes conocida como Twitter, del gobernador Greg Abbott, quien dejó un duro mensaje.

Por El Tiempo

Durante las últimas semanas, el tema formó parte central de la agenda no solo del estado sino de todo Estados Unidos. La legislación, que le entrega al estado la potestad de juzgar el estatus migratorio de un inmigrante sin intervención de la autoridad federal, se encuentra en medio de un largo proceso judicial para ver si su aplicación finalmente es habilitada.

While the fight continues in court to uphold SB4, Texas continues to arrest illegal immigrants for criminal trespass.

More than 41,000 criminal arrests have been made.

We continue to build border wall, use NG to erect razor wire to repel migrants & keep buoy barriers in river.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) March 20, 2024