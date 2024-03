La Tierra, golpeada por severa tormenta geomagnética: por qué hay alerta en todo el mundo

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este 24 de marzo de 2024, la Tierra ha sido golpeada por una tormenta geomagnética G4 severa. Siendo esta la magnitud más fuerte que nunca haya golpeado el planeta, siendo causada por una eyección de masa coronal (CME) del Sol.

Por: Marca

La CME impactó el campo magnético de la Tierra, lo que provocará una serie de fenómenos, como auroras boreales y australes, interrupciones en las comunicaciones por radio y satélite, y fluctuaciones en las redes eléctricas que puede afectar a todo el mundo.

Así lo explicó Matthew Cappucci, científico atmosférico, autor y meteorólogo: “Una tormenta geomagnética severa (nivel 4 de 5) está afectando actualmente a la Tierra. La CME de rápido movimiento llegó más de 12 horas antes de lo previsto. Es probable que las auroras sean visibles en gran parte de Europa y Asia, incluidas las latitudes medias del norte”.

BREAKING: A severe (level 4 out of 5) geomagnetic storm is currently affecting Earth. The fast-moving CME hit more than 12 hours earlier than anticipated.

Auroras are likely visible across much of Europe and Asia, including northern mid-latitudes.

Will it hold into U.S. night? https://t.co/n5epI5OkdU pic.twitter.com/342jKyaZj6

— Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) March 24, 2024