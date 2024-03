Senador Dick Durbin insta a EEUU suspender alivio de sanciones al chavismo si no permite registro de Corina Yoris

El senador estadounidense Dick Durbin, instó a la administración de Joe Biden, suspender el alivio de sanciones al régimen de Nicolás Maduro si no permiten que la oposición venezolana registre a Corina Yoris ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), para las elecciones presidenciales.

lapatilla.com

Durbin detalló a través de su cuenta en la red social X, que “Maduro y sus facilitadores criminales podrían aprender algo sobre patriotismo, sacrificio y amor a la patria de la oposición venezolana”.

“A sus candidatos se les debe permitir registrarse antes del lunes o se debe suspender el alivio de las sanciones”, finalizó.

Maduro and his criminal enablers could learn something about patriotism, sacrifice, and love of country from the Venezuelan opposition. Their candidates must be allowed to register by Monday or sanctions relief must be halted. https://t.co/fwalZs7i7O

— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) March 24, 2024