The Legend of Zelda: director revela sus planes para la adaptación cinematográfica del mítico videojuego

Posteado en: Entretenimiento, Internacionales, Titulares

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

El creciente fenómeno de las adaptaciones de videojuegos ha capturado la atención de la industria del entretenimiento en los últimos años.

Micaela Ragoy || INFOBAE.

Ejemplos como The Last Of Us de HBO y la próxima serie de Fallout son indicativos de esta tendencia.

La exitosa y divertida Super Mario Bros: La película, junto con los anuncios recientes sobre adaptaciones de Los Sims y Minecraft, subrayan el interés continuo en este tipo de proyectos. Ahora, otra franquicia icónica se une a la lista: The Legend of Zelda.

El cineasta Wes Ball, reconocido por dirigir la trilogía juvenil Maze Runner y con la anticipada película El planeta de los simios: nuevo reino en su horizonte (Kingdom of the Planet of the Apes), ha sido elegido como líder del muy esperado proyecto de adaptación a live-action de The Legend of Zelda.

Esta selección ha generado gran interés, ya que Ball es conocido por su habilidad para dar vida a mundos ficticios con su dirección hábil y su enfoque narrativo distintivo. En sus declaraciones, el director muestra un profundo respeto por el material original y la responsabilidad que siente al llevarlo al cine.

La saga Zelda va más allá de ser simplemente una colección de juegos; es una experiencia que ha impactado a generaciones enteras de jugadores y ocupa un lugar especial en la cultura pop.

En palabras del cineasta: “Tengo esta idea increíble. He estado pensando en este proyecto durante mucho tiempo, en lo genial que sería una película de Zelda… Quiero satisfacer los mayores deseos de la gente. Sé que esta franquicia es importante para la gente y quiero que sea una película sería. Una película real que pueda brindarles una escapatoria”.

Ball reveló que su inspiración proviene de su deseo de sumergirse en el universo de Zelda: “Quiero vivir en ese mundo. Eso es lo que quiero intentar crear: tiene que parecer algo real. Algo serio y genial, pero divertido y caprichoso”.

Aunque los detalles sobre la adaptación son escasos, el director expresó su intención de capturar la esencia de las aventuras de Zelda con la creatividad característica de Miyazaki, el visionario fundador del Studio Ghibli (El viaje de Chihiro). Estaremos atentos a futuras actualizaciones sobre cómo se materializará esta ambiciosa adaptación de una de las franquicias más queridas del mundo de los videojuegos.