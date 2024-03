La fe marcada en la piel: los tatuajes religiosos más impresionantes de los futbolistas

Posteado en: Deportes, Titulares

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Estamos en plena Semana Santa, tiempo de fe y recogimiento. Unas creencias que para algunos traspasa un simple período de tiempo para convertirse en toda una vida. Estos futbolistas conocen a la perfección lo que es estar en la élite, saborear triunfos, ganar mundiales y ser reconocidos por la afición. Pero también que la fe puede ser clave en sus vidas y en sus carreras y por eso no dudan en grabar su fervor en su piel.

Por La Razón

El fútbol es mucho más que un deporte, es un estilo de vida, una pasión y , para muchos, incluso, una religión. Por ello, no es extraño que las máximas estrellas del balompié mundial se encomienden a sus dioses e incluso decidar incluirlos entre sus tatuajes.

Estos son algunos de los tatuajes religiosos más impresionantes de los futbolistas:

James Rodríguez

El ex futbolista del Real Madrid lleva la cara de Jesucristo grabada en su pierna izquierda. Precisamente, en la pierna hábil del colombiano a la hora de jugar al fútbol. No es coincidencia, puesto que siempre le encomienda a Jesús su actuaciones en el terreno de juego y así lo ha reconocido en varias ocasiones: “Es Jesús quien actúa en mi”.

David Beckham

El ex futbolista y propietario del Inter de Miami lleva varios tatuajes religiosos en su cuerpo.

En el brazo izquierdo luce una iconografía religiosa: un intrincado tatuaje de tres querubines levantando a Jesús de su tumba. En un vídeo de Facebook, Beckham explicó que el tatuaje es “Jesús siendo llevado por tres querubines y, obviamente, los querubines son niños. Mi idea es que, en algún momento, mis hijos van a tener que cuidar de mí y eso es lo que están haciendo en la imagen”.

Los tatuajes del lado derecho comienzan en el hombro con un ángel y las palabras “In the Face of Adversity” (‘Frente a la adversidad’) Debajo, en el bíceps, Beckham tiene más tatuajes de querubines, que también representan a sus hijos. La manga continúa por el antebrazo derecho con un intrincado dibujo de nubes. Entre las nubes hay otro ángel, la frase romana “Let Them Hate As Long As They Fear” (‘Que odien mientras teman’) y las palabras “Pray For Me” (‘Reza por mí’). En el costado lleva otra imagen de Jesucristo con la corona de espinas.

En la espalda, Beckham lleva un gran ángel en posición crucificada y colgado entre “Romeo” en el cuello y “Cruz” a mitad de la columna vertebral. En la parte baja de la espalda lleva el nombre “Brooklyn”. Estos tres tatuajes con nombres representan a sus hijos y el ángel los protege. También lleva una cruz grabada en su pecho.

Sergio Ramos

El ex capitán del Real Madrid nunca ha ocultado su fe y le gusta disfrutar de la Semana Santa. De hecho, tiene tatuado en la parte inferior de su espalda el rostro del Señor del Gran Poder de Sevilla, así como unas manos rezando con un rosario entrelazado. También lleva una Virgen en su brazo.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.