La hija de Aida Merlano encendió el drama por embargo de sus cuentas bancarias

Posteado en: Actualidad, Internacionales

SEMANA conoció en primicia la tutela radicada por la influenciadora colombiana Aida Victoria Merlano Manzaneda en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por lo que considera una violación de sus derechos fundamentales después que se le embargaran sus cuentas bancarias y varios de sus bienes.

Para la creadora de contenido la acción ejecutada por la dirección de impuestos le afectó considerablemente sus derechos fundamentales de petición, buen nombre y habeas data. Por lo que tocó las puertas de la justicia para encontrar una reclamación pues nunca fue notificada ni recibió una alerta por parte de la Dian.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Como es habitual, Merlano utilizó en el pasado 19 de marzo sus redes sociales para quejarse por lo sucedido y calificó, con un tono de sarcasmo, como una “casualidad” que el embargo se hubiera emitido tan solo un día después que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le aumentara a 13 años su condena por la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano.

La influenciadora explicó que después de recibir un pago de Facebook por los contenidos publicados notó con sorpresa que no le llegó la notificación del banco, por lo que decidió llamar para saber qué había pasado. “Me dicen que tengo un embargo de la Dian de Barranquilla”.

“Llamando a mi contador –agregó- llamando a mi tributarista, llamando a todo mi equipo jurídico me mandaron comprobantes de que yo he pagado todo. No sé por qué me embargaron”, advirtió. “Que me condenen el jueves y que hoy me embarguen por una deuda inexistente es solo una casualidad”.

El pasado primero de abril, como pudo establecer SEMANA, el juzgado 14 civil del circuito de Barranquilla admitió para su estudio la tutela.

Lea más en SEMANA