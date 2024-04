Safari mortal: El impactante ataque de un elefante que acabó con la vida de una turista (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una mujer de 80 años murió y otra más resultó gravemente herida luego de que un elefante impactara el vehículo en el que se encontraban durante un safari en la Reserva Natural de Kafue, en Zambia (sur de África).

Por: El Tiempo

En el vídeo, grabado por uno de los seis turistas que realizaban el recorrido, se puede ver cómo el elefante corre detrás del vehículo y, luego de alcanzarlo, lo empuja hasta volcarlo.

Los otros cuatro turistas, junto con el guía, lograron salir prácticamente ilesos del incidente. Mientras que la mujer, herida de gravedad, fue trasladada en helicóptero a un hospital de Johannesburgo, Sudáfrica.

Keith Vincent, portavoz de la empresa Wilderness, responsable del safari, explicó que el guía se vio obligado a detener el vehículo al encontrarse bloqueado el camino.

“Nuestros guías están extremadamente bien entrenados y tienen experiencia, pero lamentablemente en esta ocasión el terreno y la vegetación bloquearon la ruta y el guía no pudo mover el vehículo para sacarlo fuera de peligro lo suficientemente rápido”, precisó el portavoz.

Lamentablemente en esta ocasión el terreno y la vegetación bloquearon la ruta y el guía no pudo mover el vehículo para sacarlo fuera de peligro lo suficientemente rápido”.

Vincent añadió que la dirección del Parque Nacional Kafue fue inmediatamente llamada para ayudar.

VIDEO: Moment a Safari experience ended in tragedy as an elephant charges at tourists in Kafue National Park in Zambia. The attacked victims were said to sustain injury and one person feared dead. pic.twitter.com/LFmQncMdpA

— LEADERSHIP NEWS (@LeadershipNGA) April 3, 2024