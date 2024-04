Frankie Muniz, la estrella infantil que huyó de Hollywood y reveló la violencia que vivió en las grabaciones de “Malcolm”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

El retirado actor Frankie Muniz, de 38 años, hizo una impactante revelación acerca de sus días al frente de la recordada comedia familiar Malcolm, hace más de dos décadas. ”Hubo dos episodios en los que no estuve. Sencillamente, me fui del set”, reveló en el reality australiano I’m A Celebrity … Get Me Out of Here!.

Por La Nación

La exestrella infantil que desarrolló una carrera como piloto de carreras explicó los motivos reales que lo llevaron a ausentarse de la serie que él mismo protagonizaba debido al tenso clima laboral en el estudio de grabación. La ficción televisiva estuvo al aire durante siete temporadas por la cadena FOX, entre el 2000 y el 2006.

Muniz interpretaba el papel principal en Malcolm. En el apogeo de su fama, fue considerado uno de los actores infantiles más populares de su generación y “más rentables de Hollywood”. Por su participación en el sitcom obtuvo una nominación al Emmy y dos nominaciones al Globo de Oro. Participó en varias películas y series de TV de la época, entre las más destacadas se encuentran: Big Fat Liar, junto a Amanda Bynes y Agente Cody Banks, súper espía, junto a Hilary Duff. A pesar de su creciente fama, en 2008 decidió abandonar la actuación y dar un giro a su vida profesional convirtiéndose en piloto de carreras.

Este lunes, afirmó en el reality australiano que no participó de la filmación de dos episodios de la serie de comedia porque debió “retirarse del set”. Por el suceso, responsabilizó a la producción de la serie: “Había dos asistentes de dirección que me frustraron muchísimo”, dijo Muniz a sus compañeros de campamento y sumó: “Nunca tuve miedo de defenderme”.

“Todo el mundo tenía mucho miedo de ponerse de pie. Había ciertas personas controladoras, groseras e irrespetuosas en el set. Caminábamos sobre alfileres y agujas”, sentenció el exactor sobre la producción de la sitcom Malcolm a sus compañeros del reality del que participa.

En ese momento existían ciertos temas tabúes tanto dentro como fuera de la industria cinematográfica. Según Muniz, el maltrato laboral era uno de ellos: “Recuerdo que me mortificaba mucho ver a la gente con miedo a defenderse, que pensaba: ‘Tengo que decir algo’”. Y agregó: “No me importaba que me dijeran que nunca volvería a trabajar, porque para mí valió la pena”.

A modo de broma, admitió que él fue quien “ayudó” a que el programa girara alrededor de su personaje, y asumió que todavía recibe “pagos residuales” de la popular serie, que se sigue transmitiendo en el extranjero.

Insultos, abusos y pedofilia

Las declaraciones de Muniz resuenan especialmente por la polémica que generó el estreno de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, el documental que revela el lado oscuro de los programas de Nickelodeon, en que la exestrella del canal Drake Bell relata en primera persona el calvario que vivió dentro del canal e hizo graves acusaciones contra el creador de la serie Drake & Josh Dan Schneider y el entrenador de diálogos Brian Peck.

