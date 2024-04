“Purga en marcha”: el plan de Elon Musk que eliminaría miles de cuentas en X

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Elon Musk, dueño de la red social X, anunció que comenzará una campaña para eliminar bots y trolls de la plataforma que compró en abril de 2022 por 44 mil millones de dólares. “Purga en marcha”, confirmó este jueves el magnate.

Por: Clarín

Los reclamos de varios usuarios se habían multiplicado durante los últimos meses a causa de mensajes o aparición de cuentas con contenidos no deseados y hostigamiento de “arrobas” con identidad apócrifa que, junto a otras, repiten determinados mensajes.

En el centro de la escena se encuentran los bots y los trolls, dos especies que se nutren de la hiperactividad en las redes sociales. Bot es, según el diccionario Oxford, “un programa computacional que crea cuentas falsas de redes sociales y se comunica con otros usuarios”. Muchas veces esa comunicación es compulsiva. Troll se usa para denominar a las cuentas que propagan mensajes en Internet con el único objetivo de generar enojo o para entorpecer el intercambio en discusiones.

“Por favor respóndame o @XEng si se suspenden cuentas legítimas. X Corp rastreará a las personas responsables y aplicará toda la fuerza de la ley sobre ellos”, aclaró el dueño de Tesla y StarLink.

System purge of bots & trolls underway.

Please reply to me or @XEng if legitimate accounts are suspended.

X Corp will be tracing the people responsible and bringing the full force of the law to bear upon them.

— Elon Musk (@elonmusk) April 4, 2024