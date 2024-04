Pa’ tras como el cangrejo, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

Las últimas decisiones de Nicolás Maduro han movido el poco piso del que dispone, pues las contundentes declaraciones de sus aliados, como lo son Petro, Lula, el propio presidente Boric y el expresidente uruguayo Mujica, son muestras de que está casi solo en su aventura antidemocrática. A lo expresado por ellos debemos sumar y tener presente la visita a Caracas del Secretario de Estado del Exterior del reino de Noruega, pues los venezolanos y también los distintos países han insistido en que el largo, laborioso y tenaz trayecto del acuerdo de Barbados debe respetarse y buscar un medio para construir un mecanismo que facilite la ejecución de los derechos políticos en Venezuela, en referencia a la elección presidencial del 28 de julio. Maduro, mientras más se le reduce el apoyo de los suyos, que es lo único que medianamente está teniendo, comete más arbitrariedades y socava las bases de libertad y trasparencia del proceso electoral, provocando hasta una alarma mundial, lo cual quedó reflejado en la carta enviada por la candidata María Corina Machado a 18 países y al Alto Representante de la Unión Europea, para solicitarles su apoyo. En la misiva expuso preocupación por la falta de garantías y el bloqueo del regimen para impedir elecciones libres y limpias y el riesgo que corre de ser detenida, entre varios puntos. Hay que recordar que nuestra fortaleza ha estado depositada en el extraordinario resultado del 22 de octubre, más la construcción de la unidad y el apoyo de la comunidad internacional.

Nelson Mandela decía que el opresor es quien plantea el terreno de lucha y esto tiene una aplicación bien concreta en el caso venezolano. La candidata indica que nuestro proceder y la atención de Venezuela debe ser día a día. Y aquí se genera otro instrumento que nosotros debemos entender y debemos seguir, porque al no haber reglas de juego tenemos la responsabilidad de estar atentos a los cambios día a día, lo cual es necesario frente a las iniciativas que se generen. Para ello es menester tener una organización diestra, una organización rápida, porque nuestra misión es informar, destrabar la confusión que ellos crean a fin de simplificar un crucigrama en el que te quieren siempre enredar, porque sus instrumentos, que no le han funcionado, están al servicio de la división y en provocar la inhibición de los venezolanos en su ejercicio del voto. Uno de ellos, por ejemplo, es el proyecto de ley contra el fascismo, aprobado en primera discusión, que busca crear la desmovilización por la vía de la persecución, acabar con la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica y los derechos políticos, entre otros aspectos, en clara violación a la constitución, que ordena todo lo contrario. Y lo hace en medio del proceso electoral presidencial. Eso es lo que le queda a la dictadura y el mundo lo sabe y se alarma, como señalé antes. De tal forma que yo creo que este tema del día a día es necesario resaltarlo y tenerlo presente.

Por otro lado, el propósito de Nicolás Maduro es buscar la legitimidad, pero por los pasos que ha dado y por las arbitrariedades cometidas no va en camino a encontrar esa legitimidad. Todo lo contrario, se aleja cada día más de lo que busca.

Otro punto es el lugar en que ellos quieren situarse. Recibe al alto funcionario del reino de Noruega y atiende y responde a denuncias de presidentes de países latinoamericanos y las expresiones que el mundo occidental ha indicado, porque manifiesta un interés de mantenerse dentro de la esfera de occidente, porque ya no está dentro de la cobertura económica o estratégica de Rusia o de China y eso es una realidad hoy. En síntesis, existe un interés por parte de Maduro de mantenerse bajo el régimen de la legitimidad y también en el ambiente del mundo occidental, pero anda como el cangrejo, dando pasos hacia atrás en esos objetivos.

Aceptar como candidato al diplomático Edmundo González Urrutia por la tarjeta de la unidad es una señal de tratar de hacer ver que estamos en un proceso medianamente competitivo. Ahora, las acciones del régimen para promover unos candidatos que no son generados en la Plataforma Unitaria Democrática y que no gozan del apoyo popular, como era de esperarse, no ha logrado su fin en los ciudadanos y tampoco entre los pocos seguidores que tiene Maduro. Un país en las circunstancias en que nos encontramos no le sirve absolutamente a nadie, por eso que más del 80% de los venezolanos anhela un cambio urgente. El gran imán o centro de gravedad por lo cual hemos sido efectivos es la unidad, la cual hemos ubicado con un candidato y eso es muy poderoso.

El chavismo, que no tiene pueblo, tiene un problema serio hasta en la movilización de su propia gente, porque el chavismo blando está desmovilizado. Y eso solo puede ser revertido si se reencuentra con los medios económicos, lo cual es más que improbable. Otro gran problema lo tienen Colombia y Brasil, por eso es que también actúan y, ciertamente, Estados Unidos. Los últimos resultados que han arrojado las encuestadoras serias indican que dos de cada tres venezolanos se quedarían en Venezuela si gana la oposición democrática y cuatro de cinco personas acelerarían su paso para irse del país si no gana la oposición. De ahí la preocupación que también tienen estos países, porque es un inmenso costo para sus naciones el tema de la migración de venezolanos hacia sus territorios. Nicolás Maduro ha asomado un posible desenlace sobre el candidato que al final podríamos tener semanas antes al cierre del 28 de julio, pero como no somos pendejos, no nos confiamos. Les aseguro, en este punto, que nosotros no dejaremos de luchar para que se cumpla el mandato de los venezolanos el 22 de octubre pasado. De allí que nuestro dispositivo para que seamos efectivos es la organización, pues es el factor determinante.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.