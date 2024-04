Pánico en Filadelfia: Reportan varios heridos tras tiroteo durante evento por el fin del Ramadán

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Según informes, varias personas resultaron heridas a tiros durante un evento de Eid en el oeste de Filadelfia el miércoles por la tarde.

Por Fox 29

Según fuentes policiales, varias personas recibieron disparos durante un evento de fin de Ramadán cerca de la cuadra 4700 de Wyalusing Avenue.

Las fuentes le dijeron a Steve Keeley de FOX 29 que varias personas fueron arrestadas y se recuperaron varias armas en el lugar.

SKYFOX estaba sobre la escena y capturó una fuerte presencia policial.

Ésta es una investigación en curso.

BREAKING: Shooting “at Ramadan event with hundreds of people in attendance at 46th and Wyalusing.” Multiple @PhillyPolice sources tell me. pic.twitter.com/uQrY1gbX23

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) April 10, 2024