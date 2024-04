Capturaron a venezolano que robaba un banco en Ohio porque se demoró por un insólito motivo (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El video publicado por FOX 8 I-Team muestra a la policía de Sandusky arrestando a un hombre que, según dicen, usó una aplicación de traducción para intentar robar un banco local.

Por: Fox 8 – Traducción libre del inglés por lapatilla.com

El sospechoso, Yeixon Brito-González, de 20 años, es de Venezuela y la policía dice que puede estar en el país ilegalmente.

“No tenemos forma de saber si está aquí legalmente o no”, dijo el jefe de policía de Sandusky, Jared Oliver. “Pero no tiene prueba de identificación”.

An illegal migrant from Venezuela tried to rob a bank in Sadusky, Ohio.

The only problem?

He couln't figure out how to say "give me your money" so he had to type it into a translator app…

By the time he was done, police arrived. pic.twitter.com/bGn1tffdGy

— End Wokeness (@EndWokeness) April 12, 2024