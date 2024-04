El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 12 de abril de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries: día de gran sabiduría. Tomas decisiones laborales acertadas y das un paso al siguiente nivel, pero antes debes tomar medidas inmediatas para enfrentar y solucionar algunos problemas. Al ser mercurio retrógrado es es posible que encuentres resistencia de colaboradores, pero si estás convencido, no retrocedas.

Tauro: surge un gasto repentino relacionado con una persona de familia. Tómalo con calma, porque si no te organizas tu economía podría sufrir un desequilibrio, pero no te preocupes, podrás afrontarlo y te recuperarás pronto. Tauro, al mal tiempo, buen cara.

Géminis: reaparece una persona del pasado que fue importante, pero que no ves hace tiempo. Evalúa que tan valiosa puede ser la presencia de esa persona en esta etapa de tu vida. Es posible que pueda funcionar, pero sino sientas feeling es muy difícil que la relación tenga éxito. Déjate llevar por la intuición.

Cáncer: te adaptarás a una nueva situación familiar. Desconéctate de los chismes y habladurías, es más que seguro que tarde o temprano te causarán un problema. Es hora de dar un giro a las relaciones personales, y claro que puedes hacerlo. No es necesario que discutas o pelees con nadie para lograrlo.

Leo: lo que decidas hacer hazlo bien y con amor. Se presentan oportunidades de reinvindicarte contigo mismo y con los demás. Puedes expresar tus sentimientos y demostrar de lo que eres capaz. Por otro lado, alcanzas una pequeña meta. Prepárate para celebrar y hazlo en grande, así hagas algo pequeño.

Virgo: si deseas activar un proyecto tendrás que esforzarte y renunciar a algunas cosas, incluyendo el tiempo que dedicas a algunas actividades de ocio. La organización y la continuidad son las claves del éxito hoy, además debes estar claro que tanto estás dispuesto a sacrificar. Si decides que lo que quieres, organízate lo más que puedas.

Libra: posibilidad de mejorar tus finanzas. Nuevas ganancias te permitirán afrontar deudas y hacer pequeñas inversiones, siempre y cuando estén relacionadas con tus medios de ingresos actuales. No te precipites ni hagas demasiadas cosas a la vez.

Escorpio: te sentirás un tanto emocional. ¿Porque no aprovechas ese energia para acercarte un poco más a alguien que quieras de verdad y demostrarle lo que sientes? La relación puede ser mucho mejor, porque si el sentimiento es mutuo, esa persona te demostrará también lo que significas en su vida. Eso si, recuerda que es mercurio retrógrado y aún cuando debes ser sincero, ten cuidado con tus palabras.

Sagitario: conflictos y discusiones con alguien de autoridad. Tu carácter fuerte y volátil no ayudará a mejorar la situación. Mantén la calma y sobre todo, ten paciencia. A veces quien calla gana más. No luches batallas sin sentido, no vale la pena.

Capricornio: la vida no te quita, te libera de lo que te obstaculiza. No te lamentes por lo que ya no es, entiende que los finales llevan implícito nuevas oportunidades. Aunque sientas en este momento que no hay opción, no hay nada más lejos de la realidad, por el contrario se abren puertas.

Acuario: demostrar tu potencial te convertirá en el centro de tu trabajo. Hay grandes posibilidades de adquirir más respeto de jefes, socios o colaboradores. Hoy será fácil destacar, eres un un ganador. Mentalízalo.

Piscis: retrasos en pagos podrían estresarte. Mercurio retrogrado hace de las suyas, pero en lugar de desesperarte, o evadir, comunícate con tus acreedores y solicita extensiones de tiempo. Pronto te pondrás al día. Por otro lado tu vida personal brilla. Habrán acercamientos que te llenan de alegría.