“Vamos a participar para ganar, para derrotar a Maduro”, sentenció María Corina Machado desde Aragua

La líder opositora María Corina Machado encabezó este viernes una masiva concentración en la localidad de San Sebastián de los Reyes, en el estado Aragua, donde ratificó que se mantiene en la ruta electoral a pesar del bloqueo impuesto por el régimen de Nicolás Maduro.

Frente a cientos de seguidores, y acompañada por el dirigente de Primero Justicia Carlos Ocariz, Machado advirtió a la dirigencia opositora que los venezolanos no aceptarán que sea irrespetado el mandato de las primarias.

«Hay algunos que quieren desconocer el mandato del 22 de octubre. Y yo les digo algo, no se equivoquen, no subestimen la fuerza de un pueblo que dio un mandato. El 22 de octubre se cerró con una forma de hacer política. La gente exige respeto y que se le diga la verdad. No existe que en unos cuartos encerrados en Caracas vayan a desconocer lo que ha sido el mandato de la sociedad venezolana. El pueblo no se lo va a calar, no se lo va a calar. Tiene que haber respeto por la ciudadanía«, advirtió.

En este sentido, reafirmó que «vamos a participar para ganar, para derrotar a Nicolás Maduro, para que en voto valga y en voto elija. Y eso pasa por mantenernos firmes en lo que fue ese mandato».

