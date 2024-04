Juez protege propiedades en Miami de Raúl Gorrín

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El periodista Joshua Goodman detalló que “un juez protege propiedades en Miami propiedad del magnate de la televisión Raúl Gorrín”.

lapatilla.com

A través de las redes sociales Goodman compartió documentos en el que asegura que Gorrín está acusado en “Estados Unidos y el acreedor argumentó que sus condominios fueron comprados con estado robado y por lo tanto, presa fácil. El juez Bloom no estuvo de acuerdo y cerró el caso”.

Judge shields Miami properties owned by TV mogul @RaulGorrinB from seizure by a defaulted Venezuelan bondholder.

Gorrin is indicted in the U.S. and the creditor argued his condos were bought with stolen state?and therefore fair game.

Judge Bloom disagreed, closed the case. pic.twitter.com/yAuEpk5vYG

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) April 24, 2024