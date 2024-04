Enrique Márquez anunció que continúa en la carrera presidencial para ser una alternativa (video)

Posteado en: Actualidad, Elecciones, Nacionales

“Hemos decidido continuar. Continuar promoviendo nuestra alternativa desde el flanco opositor, desde el flanco del cambio, no desde el flanco de la continuidad, no desde el flanco de la continuidad sino desde el ángulo de un país que ya no aguanta más”, anunció Enrique Márquez, candidato presidencial por el partido Centrados en la gente, este jueves en rueda de prensa.

También, señaló que “al igual que 85% de los venezolanos, nosotros no confiamos en este gobierno y no confiamos en sus acciones, no confiamos en su forma de actuar en un juego sin reglas, como es este proceso electoral. Cualquier cosa puede ocurrir de aquí en adelante, cualquier cosa puede generar desasosiego, problemas. Cualquier cosa puede romper la continuidad de un pueblo que ha decidido cambiar, por eso, hemos decidido continuar”.

El abanderado presidencial de Centrados en la gente refirió que está dispuesto a apoyar y a ser apoyado y que su intención es continuar “no desde el punto de vista del necio, codicioso, sino desde el punto de vista de un hombre que desea lo mejor para su país y que está dispuesto a converger, que está dispuesto a sumar jamás a dividir, que está dispuesto a ser una opción jamás un obstáculo”.

En tal sentido, señaló que “el juego apenas comienza. Esto apenas comienza y debemos prepararnos para los obstáculos que vienen en el camino, que no serán pocos. Buscamos el cambio con el voto, no buscamos el cambio por otro lado. Un cambio para el futuro, un cambio en paz para impulsar la paz. Nuestra búsqueda es la paz y el progreso del país, jamás el conflicto y jamás la venganza”.

Sobre sus acciones al ser electo, el próximo 28 de julio, presidente de Venezuela, Márquez dijo: “hemos propuesto un gobierno amplio, de unidad, de tolerancia, donde sumemos a los mejores del país y con el norte de mejorar la calidad de vida del venezolano. Un cambio profundo que venga a dejar atrás los conflictos del pasado y que siembre el árbol de la tolerancia política entre todos los factores políticos, tanto de oposición como los que hoy es gobierno y mañana, después del 28 de julio serán oposición, porque serán vencidos por el pueblo venezolano”.

Propuesta de plebiscito

Asimismo, se refirió sobre la propuesta impulsada por los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, de realizar un plebiscito en Venezuela, para generar garantías políticas a todos los actores: “celebramos el llamado a la democracia y celebramos las ideas, pero muy particularmente esta idea creemos que apunta en la dirección correcta, aunque habría que discutirla y habría que adaptarla a la legislación venezolana”.

Agregó que como aspirante a la presidencia está dispuesto a “construir elementos que sean refrendados por el voto popular, para que no sea la voluntad del que gane aquel que desarrolle o no desarrolle estos acuerdos, sino que sea el pueblo el que refrende el día de la elección. Complejidades técnicas puede haber, pero no creo que deba el Consejo Nacional Electoral y el gobierno ampararse en las complejidades técnicas para sacarle al cuerpo una propuesta que es buena para el país”.

Concluyó, Márquez que él está dispuesto a escuchar a los venezolanos: “Vemos con curiosidad, sin duda, que el gobierno no le haya prestado atención a la propuesta del presidente Petro. Yo estoy dispuesto a acatar ese mandato. Estoy dispuesto a acatarlo desde la A hasta la Z para garantizar la paz de nuestro país. Desde acá hago propia esa propuesta del presidente Petro. La adaptaremos. Habría que adaptarla”.