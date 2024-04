Armando Benedetti responde a los audios filtrados de Aida Merlano que lo comprometen

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Tras los polémicos audios publicados por la revista Semana en los que se escuchan varias conversaciones entre Aida Merlano y el exembajador Armando Benedetti, este respondió se cuestionándose por qué no se publicó los audios completos, además, asegura que nunca habló con el presidente sobre las conversaciones que tuvo con Merlano mientras fue embajador en Venezuela y ella estaba recluida en ese país.

lapatilla.com

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

A través de las redes sociales, Benedetti empieza citando una supuesta conversación que tuvo con la exsenadora Aida Merlano y asegura que tiene dos testigos que pueden corroborar esa información. Según el exembajador, esto fue lo que le dijo a la exsenadora: “Todo eso que tú estás diciendo sabes que es mentira (no trabajaste con nosotros, no nos diste ningún aporte, no conseguiste ningún voto, y además tu y tu gente no votaron por nosotros)”.

Asimismo, agregó “hoy pregunto: ¿por qué esta parte de una de las conversaciones no aparece? Porque los audios son unos retazos editados, manipulados y atemporales. Es importante aclarar que todas las conversaciones fueron tan absurdas, que NUNCA hablé con el presidente Petro sobre ella y su tema, ni en privado, ni por teléfono, ni por ningún medio. Siempre actué siguiéndole la corriente para no entrar en confrontación con ella y de todo esto hay testigos. Con la señora Merlano NO SE HIZO NINGÚN PACTO A CAMBIO DE NADA, ni durante la campaña, ni posteriormente”.

En este sentido, reiteró “todo lo anterior comprueba que los audios que se conocen de Aida Merlano son retazos atemporales que fueron editados, manipulados y expuestos sin ningún orden porque se desarrollaron en diferentes circunstancias y momentos durante 6 meses. Al momento de los hechos, yo me desempeñaba como Embajador en Venezuela y como testigos de la conversación con ella y la manera como todo sucedió se encuentran funcionarios de la Embajada quienes asistieron por petición mía, temiendo que sucediera una emboscada, y quienes pueden dar confirmar la mala fe de sus intenciones”.

Benedetti además detalló que “1. La señora Merlano asistió a la conversación conmigo en mi calidad de Embajador, acompañada de un general designado por las autoridades venezolanas encargado de su reclusión y custodia. 2. Extrañamente, los audios tampoco exponen la parte en la conversación en la que le aclaro a la señora Merlano que sus peticiones no estaban entre mis funciones como Embajador. Solo le seguía la corriente. 3. Como Embajador, por no hacer parte de mis funciones, siempre estuve aislado en las conversaciones y sucesos entre los dos gobiernos en el caso Merlano y me enteré de su deportación por los medios de comunicación, tal y como se entiende en las grabaciones”.