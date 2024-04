Coge dato: Cómo bajar 2 kg en dos semanas, con siete sencillos trucos

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Cómo bajar 2 kg en 2 semanas’: es una búsqueda en la que muchos valientes han intentado aventurarse, sin embargo, son solo algunos los que llegan a disfrutar de las mieles del éxito fitness. Tradicionalmente, esta búsqueda comienza el primer día de cada año. Pero al cabo de uno o dos meses, los planes de bajar de peso tienden a perder intención. Así que si tu propósito de Año Nuevo de perder peso no ha salido como pensabas y estás a punto de rendirte por completo, no pierdas la esperanza todavía. Puede que tengamos una solución para ayudarte a retomar el rumbo y recuperar el tiempo perdido.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Por GQ

Si te preocupa tener que seguir un plan de adelgazamiento a largo plazo, no te preocupes. Esto no puede ser más rápido y sencillo. La clave para perder grasa es ir paso a paso y fijarse objetivos más pequeños en lugar de metas más altas y poco realistas, que únicamente llevarán a la decepción si no se consiguen. Aunque es posible que los pequeños cambios en el estilo de vida no te proporcionen resultados efectivos de inmediato, sin duda beneficiarán a tu salud a largo plazo. Pero si quieres saber cómo alcanzar tus objetivos de forma física rápidamente y ómo bajar 2 kg en 2 semanas (o menos), no necesitas seguir dietas de moda ni matarte en el gimnasio.

Si ya has intentado algunos cambios en tu estilo de vida para perder peso a largo plazo, tenemos algo más en la misma línea que puede darte resultados efectivos en una semana (pista: cuantos más métodos de esta lista incorpores a tu vida diaria, más rápido verás resultados en una semana).

1. 30 minutos de cardio al día

La clave para perder peso es quemar más calorías de las que consumes: debes asegurarte de que tu cuerpo tiene un déficit calórico. Cualquier ejercicio que acelere los latidos de tu corazón seguro que quema calorías en tu cuerpo.

El cardio es la mejor forma de quemar el máximo de calorías para ponerse en forma. Y, por fortuna, una de las mejores formas de hacer cardio es correr al aire libre. Pero no solo eso, si lo tuyo es la danza, también puedes incorporarlo una sesión de baile a tu rutina de ejercicios cardiovasculares.

Leer más en GQ