El caso Harvey Weinstein: cuatro películas y documentales reveladores sobre el “monstruo de Hollywood”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

De haber sido descrito alguna vez como “el rey de Hollywood”, ahora el nombre de Harvey Weinstein está asociado a decenas de denuncias por agresión sexual. Empleadas, asistentes y actrices de alto perfil construyeron con sus testimonios el retrato de un depredador que aprovechaba su poder en la industria cinematográfica para someter y silenciar.

Por Infobae

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

El caso, que se dio a conocer al público a finales de 2017, marcó un antes y un después en el mundo del entretenimiento y propulsó el movimiento global #MeToo. El juicio al productor en Nueva York culminó en 2020 con una condena de 23 años de prisión por acto sexual delictivo en primer grado y violación en tercer grado, basándose en las acusaciones de Mimi Haleyi y Jessica Mann. La fiscalía también dio voz otras mujeres para demostrar que el magnate tenía un patrón de abuso.

Cuatro años después de la histórica sentencia, el caso volvió a ser noticia. El jueves 25 de abril, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York ordenó la anulación de esta condena y la realización de un nuevo juicio.

Según consignó CNN, la decisión se apoyó en el argumento de que el testimonio de supuestos actos sexuales previos no imputados contra otras personas, introducidos en el primer juicio, no deberían haber sido admitidos. El fallo señala que “el tribunal agravó ese error cuando dictaminó que el acusado, que no tenía antecedentes penales, podía ser interrogado sobre esas acusaciones”, lo que perjudicaba la percepción de este.

La defensa de Harvey —que en todo el proceso se ha declarado inocente de prácticas sexuales no consentidas— celebró la decisión, mientras que una portavoz de la Fiscalía del Distrito de Manhattan aseguró que harían todo lo que estuviese en sus manos para volver a juzgar el caso: “Seguimos firmes en nuestro compromiso con las víctimas de agresiones sexuales”.

¿Qué debes saber sobre Harvey Weinstein?

Harvey Weinstein, cofundador de Miramax y The Weinstein Company, se vio envuelto en un escándalo cuando en octubre de 2017, el New York Times y el New Yorker publicaron investigaciones que detallaban décadas de acusaciones de acoso y abuso sexual contra él por parte de actrices y empleadas.

Para leer la nota completa, aquí