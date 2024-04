Nocaut mortal: Boxeador murió después de sufrir un fuerte golpe que lo mandó a la lona (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El boxeo está de luto. Ardi Ndembo, congoleño de 27 años, murió luego de quedar internado durante tres semanas en estado de coma después de sufrir un duro nocaut en su pelea ante Néstor El Toro Santana, en la categoría de peso pesado, el último 5 de abril.

Por: TN

El africano hacía su presentación como miembro del equipo Hustle de Las Vegas ante el cubano, que representaba a Miami Assassin, en la Liga de Combate por Equipos (TLC), que tiene un formato en el que los peleadores se miden durante una o dos rondas y obtienen puntos en cada una, que se suman para decidir al ganador.

A falta de 22 segundos para el final del round en que se eliminaban para pasar a la siguiente ronda, Santana le propinó un fuerte golpe en el rostro a Ndembo que lo dejó inconsciente en el ring.

NEW: 27-year-old heavyweight boxer Ardi Ndembo has died after getting knocked out during a fight in Miami.

Tragic.

The father of two was knocked unconscious for several minutes in the ring during a Team Combat League fight earlier in the month.

Ndembo was rushed to the… pic.twitter.com/Uegm4GVfFW

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 27, 2024