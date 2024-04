La impactante cifra de goles que alcanzó Lionel Messi: superó a Cristiano Ronaldo aún con 150 partidos menos

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

En un hito que reafirma su condición como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Lionel Messi alcanzó y superó el récord de goles (sin contar los que hizo de penal) en la historia del fútbol. Con su último tanto en el Inter Miami, la Pulga ostenta el récord de la mayor cantidad de tantos sin contar lo que logró desde los doce pasos, superando la marca establecida por su eterno rival, Cristiano Ronaldo.

Por: TN

Con un total de 723 goles, la Pulga superó los 721 tantos de Ronaldo en menos de 150 partidos. Desde sus primeros días en el Barcelona hasta su paso en el PSG y su estadía en el Inter Miami, Leo continúa deleitando a todo el mundo con su talento dentro del terreno de juego.

A cuántos goles está Lionel Messi de Cristiano Ronaldo en la carrera por ser el máximo goleador de la historia

Cristiano Ronaldo tiene 885 goles en 1217 partidos a lo largo de 21 años como jugador profesional. Esta gran cantidad de goles lo posiciona como líder y en carrera por convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos. El portugués viene de anotar el segundo hat-trick (65) consecutivo en el 8-0 de su equipo ante Abha por la Liga de Arabia Saudita.

Lionel Messi is now the Player with Most Non Penalty Goals in History after breaking the previous record held by Cristiano Ronaldo in less than 150 games

– Lionel Messi 723 goals ??

– Cristiano Ronaldo 721 goals ?? pic.twitter.com/mf8Dgp9CCh

— New Sheriff? (@NewsheriffUtd) April 28, 2024