“Ellos no creen en la ruta electoral”: Diosdado asegura que la oposición no ganaría porque no tienen votos

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Diosdado Cabello, número dos del chavismo, aseguró desde la parroquia Coche de Caracas, que la oposición venezolana “no creen en la ruta electoral”.

lapatilla.com

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Según el funcionario chavista, la oposición “no gana elecciones porque no tiene los votos”.

“A la derecha no les importa las elecciones, que hacen ellos al otro día, denuncian que les hicieron fraude, aquí no ganan elecciones porque no tienen los votos, notros no les hacemos fraude (…) ellos no creen en la ruta electoral, se aprovechan si, no les vamos a dejar ganar, nosotros vamos a las elecciones para ganar”, comentó.

“Para el mundo de la burguesía, de los apellidos, estos sectores no existen, ellos no tienen ningún vínculo afectivo, ni siquiera de intereses con estos sectores ¡Nos odian, odian a los sectores populares!”, dijo mientras reiteraba que el chavismo tiene a su candidato y es Nicolás Maduro.